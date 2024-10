Au pedigree inconnu, mais avec une étiquette de VIP sur le forum cybercriminel BreachForums, un individu se présentant en tant que drussellx dit mettre en vente des données compromises de clients Free Mobile et Freebox.

Selon lui, la fuite de données touche 19,2 millions d'abonnés et contient plus de 5,11 millions d'identifiants de compte bancaire (IBAN), en plus d'une multitude de données personnelles. La violation de données aurait eu lieu le 17 octobre dernier et l'annonce de drussellx est datée du 21 octobre.

À titre indicatif, Free revendique 15,3 millions d'abonnés mobiles, dont 11,5 millions pour le forfait Free 4G/5G, et 7,5 millions d'abonnés Freebox au 30 juin 2024.

Paniquer ou ne pas paniquer ?

Pour le moment, Free n'a pas communiqué sur la véracité ou non des dires du cybercriminel. Dans l'attente, le hacker éthique SaxX et ZATAZ appellent à la prudence.

Source image : @_SaxX_

En début de mois, Free avait adressé un e-mail à des abonnés Freebox pour les alerter d'une " consultation de données personnelles pouvant mener à une perte de confidentialité de certaines informations. "

Dans sa missive, Free s'était montré plutôt rassurant et en adoptant le même ton qu'un incident aux conséquences similaires connu en février.