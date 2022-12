2023 sera l'occasion pour Samsung de lancer sur le marché son tout nouveau smartphone haut de gamme, et il se pourrait que cela se fasse plus tôt que prévu.

Selon des informations rapportées par Ice Universe, Samsung aurait programmé sa fameuse conférence Unpacked au tout début du mois de février. Il sera question d'y dévoiler les Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra, trois terminaux haut de gamme qui auront pour tâche de faire oublier les Galaxy S22.

Une présentation début février

Cela fait plusieurs années déjà que Samsung rencontre des difficultés sur le segment du haut de gamme avec des Galaxy S qui se suivent et se ressemblent trop au gout des utilisateurs. Sans compter les différents problèmes rencontrés par les smartphones, les innovations proposées par Samsung ne sont pas suffisantes d'une génération à l'autre et la marque s'est également sabordée en privilégiant ses propres puces Exynos aux performances en retrait face aux puces de l'américain Qualcomm.

Le Galaxy S23 pourrait ainsi être dévoilé dès le 1er février, soit plus d'une semaine plus tot dans l'année que le Galaxy S22. Samsung rapproche ainsi de plus en plus ses conférences afin de s'offrir un peu d'air frais et de couper l'herbe sous le pied de la concurrence.