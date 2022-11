Après les déboires du processeur mobile Exynos aux performances en décalage avec les dernières solutions Snapdragon de Qualcomm, Samsung ne devrait proposer que le SoC premium Snapdragon 8 Gen 2 sur l'ensemble des variantes (dont l'européenne) de ses smartphones de référence Galaxy S23, attendus en début d'année prochaine.

Les performances des différents modèles devraient donc être similaires cette année et profiter également du puissant SoC de Qualcomm dévoilé mi-novembre et qui se retrouvera dans une majorité de smartphones haut de gamme et premium dès la fin de l'année et tout au long de 2023.

Mais une astuce permettra peut-être de distinguer au moins certains modèles. Cette année, la production des SoC Snapdragon 8 Gen 2 a été confiée à TSMC après les soucis de rendement rencontrés chez Samsung pour la version précédente.

Deux variantes Snapdragon 8 Gen 2 pour Samsung ?

Cette puce comporte les caractéristiques annoncées lors du Snapdragon Summit, avec notamment un coeur puissant ARM Cortex-X3 cadencé à 3,2 GHz. Toutefois, Samsung et Qualcomm sont en partenariat depuis des années, ce qui permet de développer des atouts particuliers comme la qualification de la mémoire LPDDR5x pour les SoC Snapdragon 8 Gen 2 apportant des optimisations spécifiques.

Ainsi, une rumeur veut qu'à côté du processeur Snapdragon 8 Gen 2 à 3,2 GHz produit par TSMC en gravure 4 nm N4P (version AC du processeur), il existerait une variante produite cette fois par Samsung Foundry en 4 nm LPE (Low Power Early) et avec la particularité de grimper à 3,32 GHz (version AB).

Rendu supposé du Galaxy S23 Ultra

La source ne dit pas encore comment seront employées ces variantes mais il reste possible que le Galaxy S23 Ultra se distingue des autres modèles par un processeur Snapdragon 8 Gen 2 légèrement plus performant que la moyenne, ce qui vaudrait pour les autres Galaxy S23 et Galaxy S23+ mais aussi pour les smartphones concurrents utilisant cette puce.

Différents scénarios possibles

Selon cette logique, Samsung pourrait commencer à différencier plus nettement son modèle premium comme le fait déjà Apple avec ses iPhone Pro et peut-être avec un futur iPhone 15 Ultra l'an prochain.

Il est également possible que Samsung ait choisi de privilégier certains marchés avec une série Galaxy S23 au processeur boosté mais produit dans des volumes plus réduits chez Samsung Foundry, évitant l'écueil de rendements insuffisants.

Habituellement, Qualcomm propose une version de son SoC mobile premium suivie six mois plus tard d'une variante avec une fréquence légèrement supérieure et dotée d'une dénomination spécifique (Snapdragon 8 Gen 1 puis Snapdragon 8 Gen 1+ cette année). Il reste à voir si ce sera toujours le cas l'an prochain.