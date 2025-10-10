La nouvelle a l'effet d'une bombe pour ceux qui ont grandi avec le son des consoles et l'humour de ses animateurs. Après 27 ans d'existence, la chaîne Game One s'apprête à rendre l'antenne. Selon des informations confirmées par plusieurs salariés, le groupe Paramount Networks France a décidé de stopper la diffusion fin novembre 2025.

Cette fermeture, qui s'inscrit dans un vaste plan de restructuration, laisse un goût amer à l'équipe et aux fans, car elle n'est pas dictée par un échec d'audience ou financier, mais par une stratégie globale qui dépasse largement les frontières de l'Hexagone.

Pourquoi une chaîne rentable est-elle sacrifiée ?

C'est tout le paradoxe de cette annonce. Loin d'être un poids financier, Game One était une affaire qui tournait, générant plus de deux millions d'euros de bénéfices nets par an. La réponse est à chercher du côté de sa maison mère américaine, Paramount Global, et de sa fusion récente avec Skydance.





Cette opération a entraîné un vaste plan de restructuration au sein du pôle télévisuel du groupe, touchant plus de 50 % des effectifs en France. Dans ce grand remaniement, Game One, malgré ses bons résultats, a été jugée non essentielle. Pour les employés, dont certains ont été prévenus juste avant la rentrée, l'incompréhension domine face à une décision purement stratégique.

Quel a été l'impact de Game One sur la culture jeu vidéo ?

Lancée en 1998, Game One a été pour beaucoup la première porte d’entrée vers la culture jeu vidéo à la télévision. À une époque où Internet n'était pas encore omniprésent, elle était cette fenêtre magique qui rendait le gaming accessible au grand public. D'abord sur satellite, puis sur le câble et l'ADSL, elle a su évoluer en s'ouvrant aux animés japonais, devenant un pilier de la culture geek naissante.





Des émissions cultes comme "Level One" ou "Team G1" et des figures emblématiques comme Marcus ou Julien Tellouck ont marqué des générations de joueurs, créant un lien unique entre la chaîne et sa communauté. C'était bien plus qu'une simple chaîne, c'était un rendez-vous.

Est-ce la victoire finale de Twitch et YouTube ?

La fermeture de Game One symbolise surtout un changement d’époque et la victoire écrasante du streaming sur le modèle télévisuel traditionnel. Aujourd'hui, le contenu vidéoludique se consomme en direct sur Twitch ou en différé sur YouTube, des plateformes qui offrent une immédiateté et une interactivité que la télévision linéaire ne peut égaler.



Même si ses animateurs la voyaient comme une offre "complémentaire", un pont entre la télé et Internet, la réalité du marché a fini par s'imposer. La niche que Game One occupait avec brio s'est dissoute dans l'océan de contenus disponibles à la demande. Sa disparition marque la fin d'un chapitre et confirme que l'avenir du divertissement vidéoludique s'écrit désormais exclusivement en ligne.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand la chaîne Game One va-t-elle exactement s'arrêter ?

La diffusion de Game One cessera définitivement à la fin du mois de novembre 2025. Les salariés et pigistes ont déjà été informés de cette décision.

La chaîne perdait-elle de l'argent ?

Non, c'est ce qui rend la décision si surprenante. Selon plusieurs sources internes, la chaîne était non seulement rentable, mais générait plus de deux millions d'euros de bénéfices nets par an. Sa fermeture est une conséquence directe de la restructuration du groupe Paramount après sa fusion avec Skydance.

Les animateurs de la chaîne se sont-ils exprimés ?

Pour le moment, les figures historiques de la chaîne sont restées discrètes. Cependant, l'incompréhension est forte au sein des équipes, qui sentaient depuis quelque temps que l'avenir était incertain, notamment à travers la signature de contrats courts pour la nouvelle saison.