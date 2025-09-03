La rentrée 2025 sera marquée par le retour en force du Zevent, un véritable monument du streaming caritatif en Europe. Le coup d'envoi sera donné par un concert d'ouverture le 4 septembre, suivi du marathon de streaming du 5 au 7 septembre. Pendant plus de 50 heures non-stop, la crème des créateurs de contenu francophones se relaiera en direct sur Twitch depuis le Zénith de Montpellier pour une cause commune : la solidarité.

Quelles sont les nouveautés de cette édition 2025 ?

Cette année, le Zevent adopte un format hybride pour démultiplier son impact. Si une cinquantaine de streamers stars comme Antoine Daniel, Baghera Jones, Domingo ou encore Samuel Etienne seront présents physiquement à Montpellier, l'événement s'ouvre pour la première fois à tous les créateurs de contenu qui souhaitent participer à distance.

Une charte a été mise en place pour permettre à des centaines d'autres streamers de rejoindre le mouvement depuis leur propre chaîne, créant ainsi une vague de générosité sans précédent sur la plateforme Twitch.

Qu'est-ce qui a rendu Twitch indispensable pour cette réussite ?

L'incroyable succès du Zevent est indissociable de l'ADN même de Twitch. Ce n'est pas juste un outil de diffusion, c'est un espace où la communication en direct est primordiale. L'échange via le chat, le soutien financier et les défis lancés par les streamers créent un lien unique et transforment les spectateurs en intervenants engagés dans l'événement.

Cette direction s'aligne parfaitement avec les aspirations d'une nouvelle génération à la recherche d'expériences collectives et captivantes. Le streaming en direct à but caritatif métamorphose le don en une action divertissante, claire et communautaire, dont l'effet est immédiatement perceptible. C'est la combinaison de divertissement et d'entraide qui positionne Twitch comme le centre névralgique de la générosité sur internet.

Quelles causes sont soutenues cette année ?

Après une pause en 2023 et une édition 2024 couronnée de succès, le Zevent 2025 concentre ses efforts sur le soutien aux malades et à leurs proches. Sous l'égide de la Fondation de France, qui assure la collecte et la redistribution, les dons iront à huit associations :

L'Association Française des Aidants

Helebor

La Ligue contre le Cancer

Nightline

Un pôle enfance regroupant : Le Rire Médecin, Sourire à la Vie, L'Envol, et Sparadrap.

Ce choix témoigne de la volonté de l'événement d'apporter une aide concrète sur des problématiques sociales et de santé majeures, en s'appuyant sur l'incroyable force de frappe du marathon caritatif, qui a déjà permis de récolter plus de 10 millions d'euros lors de ses dernières éditions.

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment faire un don pendant l'événement ?

Pendant les 50 heures de direct, un lien officiel vers la plateforme de dons gérée par la Fondation de France sera partagé sur toutes les chaînes Twitch des participants. Les dons sont sécurisés et donnent droit à une déduction fiscale. Il est important de passer uniquement par ce canal officiel pour que votre don soit comptabilisé dans la cagnotte globale du Zevent.

Qui sont les principaux streamers présents ?

Le casting réunit des figures emblématiques et historiques de l'événement comme ZeratoR, Domingo, Ponce, Joueur du Grenier, Etoiles, et Antoine Daniel, mais aussi des créateurs issus d'autres univers comme EnjoyPhoenix, Mastu ou le journaliste Samuel Etienne. La liste complète des participants sur place et à distance est disponible sur le site officiel du Zevent.