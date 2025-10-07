L'automne s'annonce chargé sur la TV d'Orange. L'opérateur a annoncé une double offensive pour enrichir son offre et fidéliser ses clients. Au programme : une traditionnelle mais généreuse mise en clair de chaînes payantes pour les vacances scolaires, mais aussi l'ajout pérenne de trois nouvelles chaînes thématiques très attendues, le tout sans surcoût pour les abonnés.

Quelles sont ces 39 chaînes offertes temporairement ?

Pour occuper les longues soirées des vacances de la Toussaint, Orange met les petits plats dans les grands. Du mardi 21 au dimanche 26 octobre, les abonnés internet ou mobile disposant de l'option TV pourront profiter de 39 chaînes en clair et de leurs services de replay. Bien que la liste officielle n'ait pas été communiquée, il s'agit très probablement du contenu du bouquet "Divertissement" qui correspond à ces chaînes :





35 Téva

36 Paris Première

37 TV Breizh

61 Paramount Network

62 Paramount Network Décalé

80 AB1

81 Comedy Central

82 Game One

83 Game One +1

92 Gulli Max

93 TFOU Max

94 Boomerang

95 Boomerang +1

96 Cartoonito

97 Tiji

98 Canal J

99 Nickelodeon Junior

100 Nickelodeon

101 Nickelodeon +1

102 NickToons

121 Kitchen Mania

122 Explore

123 Animaux

124 Crime District

125 Chasse & Pêche

126 Toute l’Histoire

127 Histoire TV

128 Ushuaïa TV

129 MyZen TV

130 Science & Vie TV

145 Mangas

146 Warner TV Next

147 J-One

160 Melody

161 TRACE Caribbean

162 TRACE Latina

163 TRACE Vanilla

167 Mezzo

179 Automoto la chaîne



Les abonnés en France Métropolitaine et en Outre-mer (Antilles-Guyane, Réunion, Mayotte) pourront ainsi découvrir une large sélection de programmes pour toute la famille, allant du cinéma aux séries, en passant par les documentaires et les chaînes jeunesse.

Quelles sont les 3 nouvelles chaînes gratuites permanentes ?

Avant même cette opération spéciale, Orange muscle son offre de base. Dès le 9 octobre, trois nouvelles chaînes, jusqu'ici absentes ou payantes, rejoignent le bouquet inclus pour tous les abonnés. L'idée est de proposer une offre plus riche et variée sans toucher à la facture.





Les nouveautés sont les suivantes :

Afterfoot (canal 176) : La déclinaison télévisée de la célèbre émission de radio RMC, pour tous les passionnés de football qui souhaitent prolonger les débats et analyses.

(canal 176) : La déclinaison télévisée de la célèbre émission de radio RMC, pour tous les passionnés de football qui souhaitent prolonger les débats et analyses. BFM2 (canal 227) : Une nouvelle chaîne d'information en continu pour compléter l'offre existante et ne rien manquer de l'actualité.

(canal 227) : Une nouvelle chaîne d'information en continu pour compléter l'offre existante et ne rien manquer de l'actualité. Tech & Co (canal 141) : La chaîne dédiée à l'actualité numérique et technologique, qui quitte le bouquet payant "Divertissement" pour devenir accessible à tous.

Pourquoi Orange multiplie-t-il ces opérations ?

Cette double annonce s'inscrit dans une stratégie bien rodée des opérateurs. La mise en clair temporaire de bouquets payants est un excellent produit d'appel : elle permet aux abonnés de découvrir de nouveaux contenus et peut les inciter à souscrire à des options supplémentaires. C'est une manière efficace de valoriser son catalogue.





L'ajout de chaînes gratuites permanentes, quant à lui, vise à renforcer l'attractivité de l'offre de base de la TV d'Orange face à une concurrence toujours plus féroce. En enrichissant son bouquet sans surcoût, l'opérateur augmente la valeur perçue de son service et fidélise sa clientèle. C'est un argument commercial de poids pour attirer de nouveaux abonnés et conserver les anciens.

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment accéder aux 39 chaînes en clair ?

L'accès sera automatique pour tous les abonnés Orange éligibles (offre internet ou mobile avec option TV). Il n'y a aucune manipulation à faire. Du 21 au 26 octobre, il vous suffira de vous rendre sur les canaux des chaînes concernées pour en profiter gratuitement.

Les 3 nouvelles chaînes (Afterfoot, BFM2, Tech & Co) resteront-elles gratuites après octobre ?

Oui, il s'agit d'un ajout permanent au bouquet de base de la TV d'Orange. Ces trois chaînes seront donc accessibles gratuitement et sans limite de durée pour tous les abonnés disposant de l'option TV.

Quelles sont les chaînes exactes incluses dans l'offre des 39 chaînes en clair ?

Orange n'a pas encore communiqué la liste officielle. Cependant, il est très probable qu'elle corresponde en grande partie au bouquet Divertissement, qui inclut des chaînes comme Paris Première, Téva, AB1, Comedy Central, Game One, ainsi que de nombreuses chaînes jeunesse (Tiji, Canal J) et documentaires (Ushuaïa TV, Histoire TV).