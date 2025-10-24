Après 27 ans à faire le lien entre la télévision et la culture geek, la chaîne mythique Game One va disparaître. Le couperet est tombé ce mardi 21 octobre : Philippe Larribau-Lavigne, directeur général de Paramount France, a confirmé aux salariés que la chaîne cesserait ses émissions en décembre 2025.

C'est une page majeure de l'histoire du jeu vidéo en France qui se tourne, emportée par une fusion américaine.

Pourquoi Game One ferme-t-elle alors qu'elle était rentable ?

C'est la question la plus révoltante pour les équipes. Loin d'être un boulet financier, Game One était une affaire qui tournait. La chaîne réalisait plus de 2 millions d'euros de bénéfices nets annuels et attirait encore près de 3 millions de téléspectateurs chaque mois, selon Médiamétrie. Mais ces bons chiffres n'ont pas pesé lourd face à la nouvelle stratégie du groupe.

POV : Quand tu apprends par @lemondefr que Paramount/Skydance, après avoir tortillé du cul pendant des semaines avec un "PROJET de cessation d'activité" annonce enfin officiellement à ses 8 salariés la fermeture de @gameone, la chaîne pour laquelle tu travailles depuis 27 ans,… — Marcus (@Marcuszeboulet) October 22, 2025





Le rachat de Paramount par Skydance en juillet a enclenché un vaste plan de restructuration pour trouver des parades face à la concurrence féroce du streaming. Game One est donc une victime collatérale de cette réorganisation globale.

Quelles sont les autres conséquences de ce plan social ?

Game One n'est pas la seule à tomber. Cette restructuration est une véritable hécatombe pour les chaînes du groupe en France. Paramount a également annoncé la fermeture de MTV Hits, BET et Paramount Network. Au total, 60 postes sur une centaine seraient supprimés en France.





Seules les marques jugées les plus fortes, comme la chaîne principale MTV, Comedy Central et les chaînes jeunesse Nickelodeon, survivront à cette coupe claire.

Comment les équipes ont-elles appris la nouvelle ?

De la pire des manières. C'est sans doute le point le plus critique de cette affaire. Les 8 salariés de la chaîne et les animateurs emblématiques, comme Marcus (présent depuis 27 ans) ou Kayane, ont découvert la nouvelle "par la presse". Marcus a fustigé cette méthode sur X (ex-Twitter) : "Quand tu apprends par @lemondefr que Paramount/Skydance [...] annonce enfin officiellement à ses 8 salariés la fermeture de @gameone [...] sans même t'en avoir informé officiellement... c'est sans doute ça qu'on appelle 'La classe américaine'."



Une gestion humaine désastreuse. Selon Le Monde, l'équipe, qui se sent trahie, envisagerait de "tenter de récupérer la marque et les archives de la chaîne".

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand Game One s'arrêtera-t-elle exactement ?

La direction de Paramount France a confirmé que la chaîne cesserait d'émettre "courant décembre 2025". Aucune date d'arrêt précise n'a encore été communiquée.

Pourquoi Paramount ferme-t-il des chaînes en France ?

Le groupe Paramount Global a été racheté par Skydance en juillet 2025. Cette fusion entraîne une restructuration mondiale massive visant à s'adapter au marché du streaming, très concurrentiel, et à réduire les coûts. La fermeture des chaînes linéaires (comme Game One ou MTV Hits) s'inscrit dans ce plan.

Qu'est-ce qui a rendu Game One si culte ?

Lancée en 1998 (sous l'égide de Canal+ et Infogrames), Game One a été la première chaîne française 100 % dédiée aux jeux vidéo. Elle a démocratisé la culture geek et des programmes comme "Level One", où Marcus testait des jeux en direct, ont été les précurseurs des "Let's Play" que l'on voit aujourd'hui sur YouTube et Twitch.