C'est une simple opération d'arithmétique transformée en machine à cash. voilà le scénario improbable qui s'est déroulé chez le géant de la distribution de jeux vidéo, où une brèche dans le système de promotion a permis à des clients de générer du crédit en magasin à l'infini.

En cause : une exploitation d'offre sur la Nintendo Switch 2. L'affaire, révélée par le YouTuber RJCmedia, a forcé le groupe à réagir en urgence pour "restaurer l'équilibre".

Comment fonctionnait ce "glitch d'argent infini" ?

Le mécanisme exploité chez GameStop était d'une simplicité désarmante. Il suffisait d'acheter une console neuve au prix de 414,99 $. Ensuite, en la rapportant immédiatement pour une reprise, accompagnée de l'achat d'un jeu d'occasion, un bonus promotionnel s'activait de manière inattendue.

Ce bonus faisait grimper la valeur de reprise de la Nintendo Switch 2 à 472,50 $ en crédit magasin. Le résultat net : un profit de plus de 50 $ à chaque boucle. Le YouTuber à l'origine de la découverte, Ryan Cain (RJCmedia), affirme avoir ainsi accumulé plusieurs centaines de dollars avant que la brèche ne soit colmatée.

Quelle a été la réaction de GameStop ?

L'enseigne n'a pas tardé à réagir. Une fois la vidéo devenue virale, GameStop a publié un communiqué confirmant l'existence de cette faille. Avec une bonne dose d'autodérision, l'entreprise a expliqué que son "système avait brièvement valorisé la reprise d'occasion plus que le coût de la console neuve", une situation pour le moins ironique.

Elle a annoncé avoir déployé un "patch d'urgence" pour mettre à jour ses promotions et clore la boucle. Le communiqué rappelle avec humour que ses magasins "ne sont pas conçus pour fonctionner comme des imprimantes à billets infinies". Un ton habituel pour l'entreprise, qui a déjà transformé d'autres incidents en communication décalée sur les réseaux sociaux.

Quel est le contexte plus large de cet événement ?

Si l'anecdote prête à sourire, elle s'inscrit dans une période compliquée pour l'entreprise. GameStop, qui a souvent été critiqué pour la faible valeur de son système de crédit en magasin, a tenté de transformer cet incident en une communication positive, soulignant la créativité de ses clients.

Pourtant, cet événement survient quelques jours seulement après des rumeurs sur la fermeture prévue de près de 400 magasins, entraînant de nombreuses pertes d'emplois. Le contraste entre cette communication légère et la réalité économique du groupe est donc particulièrement saisissant et soulève des questions sur les défis actuels du secteur.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le glitch de la Nintendo Switch 2 est-il encore actif ?

Non, GameStop a confirmé avoir corrigé la faille promotionnelle qui permettait de générer du crédit. Il n'est donc plus possible d'en profiter en magasin.

Le YouTuber a-t-il été sanctionné ?

Rien n'indique que le YouTuber RJCmedia ait subi des conséquences négatives. Au contraire, GameStop l'a même cité directement et avec humour dans sa communication officielle.

Ce type de faille est-il fréquent ?

Dans les jeux vidéo, les "glitches" d'argent sont courants. Cependant, dans le monde réel de la vente au détail, c'est un événement extrêmement rare, surtout à une échelle qui permettrait une exploitation répétée comme celle-ci.