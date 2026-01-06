La grande annonce de Garmin lors du CES 2026 n'était pas une nouvelle montre, mais bien une mise à jour logicielle majeure. Le constructeur américain enrichit son application Garmin Connect d’une fonctionnalité de suivi nutritionnel native. Jusqu'alors, les utilisateurs devaient se reposer sur des services tiers synchronisés, comme MyFitnessPal, pour enregistrer leurs repas. Désormais, Garmin propose une solution intégrée avec l'ambition claire de devenir la plateforme unique pour toutes les données de santé et de performance de ses clients.

Comment fonctionne ce nouveau suivi alimentaire ?

L'outil permet de compter avec précision les calories et les macronutriments (protéines, lipides, glucides) que vous consommez. Pour y parvenir, plusieurs méthodes d'enregistrement sont proposées à l'utilisateur. Il est possible de rechercher un aliment dans une vaste base de données intégrée, de scanner le code-barres des produits emballés pour une saisie rapide ou même de prendre une photo de son assiette.

Cette dernière option s'appuie sur une IA qui identifie les aliments présents. Si la reconnaissance est généralement rapide, la précision sur les quantités reste encore un défi. Des tests ont montré que l'application pouvait reconnaître un saumon grillé sans difficulté, mais peinait à estimer correctement la portion de légumes. L'utilisateur garde heureusement la main pour corriger les estimations et ajuster manuellement les portions.

Quelles sont les fonctionnalités avancées et l'intégration avec les montres ?

Au-delà de l'enregistrement ponctuel, l'application offre la possibilité de créer ses propres repas et recettes personnalisées. Cette fonction s'avère particulièrement utile pour enregistrer en quelques clics des habitudes alimentaires, comme un petit-déjeuner récurrent ou une collation favorite, sans avoir à ressaisir chaque ingrédient. L'objectif est de rendre le suivi moins contraignant au quotidien.

L'écosystème Garmin est au cœur de cette nouvelle expérience. Les données nutritionnelles sont consultables directement depuis les montres compatibles, ce qui permet d'obtenir un aperçu rapide de sa journée sans avoir à sortir son smartphone. Pour les modèles équipés d’un microphone, il est même possible d'ajouter des aliments favoris ou récemment consommés par commande vocale, simplifiant encore davantage le processus.

À qui s'adresse cette nouveauté et quel est son coût ?

Cette fonctionnalité avancée n'est pas accessible à tous les utilisateurs. Elle est exclusivement réservée aux abonnés du service payant Garmin Connect Plus. Cet abonnement, facturé en France à 8,99 euros par mois ou 89 euros par an, inclut déjà des analyses de performance poussées via le module Active Intelligence. L'ajout du suivi nutritionnel vient donc enrichir un pack de services premium déjà existant.

En intégrant la nutrition, le module Active Intelligence de Garmin peut désormais fournir des recommandations encore plus pertinentes et personnalisées. Les rapports quotidiens, hebdomadaires, mensuels et même annuels croiseront les données d'activité physique avec l'apport calorique pour aider l'utilisateur à atteindre ses objectifs. Qu'il s'agisse de perte de poids, de prise de masse ou simplement d'un meilleur équilibre alimentaire, Garmin cherche à devenir une plateforme de santé tout-en-un.