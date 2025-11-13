Garmin Forerunner 165

Elle embarque un écran AMOLED lumineux, un boîtier de 43 mm et un bracelet Quick-Release de 20 mm, facilement interchangeable pour changer de style en un instant.

La Garmin Forerunner 165 intègre plus de 25 profils sportifs, couvrant la course à pied, le cyclisme, le HIIT, la natation en piscine ou en eau libre, et bien d’autres disciplines. Avec la fonction Training Effect, vous pouvez mesurer l’impact de chaque séance sur votre condition physique. La montre propose aussi des entraînements personnalisés, adaptés à votre niveau, vos performances et vos besoins de récupération.

Sur le plan santé, elle assure un suivi complet : fréquence cardiaque en continu, analyse du sommeil avec score et rapport matinal, détection des siestes et suivi du niveau de stress tout au long de la journée.

Côté connectivité, elle offre Garmin Pay pour le paiement sans contact, la gestion des appels et messages, la détection d’incidents avec assistance ainsi que LiveTrack, une fonction qui permet à vos proches de suivre votre position et votre parcours en temps réel via un lien sécurisé.

L’autonomie atteint jusqu’à 11 jours en mode montre connectée et 19 heures en mode GPS.

Actuellement, la Garmin Forerunner 165 est disponible en noir à 159,43 € sur AliExpress grâce au code S11FR20 avec livraison gratuite depuis la France (prix officiel : 279,99 €).

Drone DJI Neo

Le DJI Neo est un petit drone ultraléger de seulement 135 grammes qui s’adresse avant tout aux débutants. Sa conception intègre des protections d’hélices sous forme de cages, évitant les chocs et les casses. Ce design permet également de le faire décoller ou atterrir dans la paume de la main en toute sécurité.

Il est équipé de batteries amovibles, offrant chacune environ 18 minutes de vol, une autonomie suffisante pour capturer quelques vidéos et photos. Le drone embarque un capteur photo de 12 MP avec stabilisation optique, capable d’enregistrer des vidéos en 4K à 30 images par seconde. Une intelligence artificielle intégrée se charge ensuite d’améliorer automatiquement la qualité des images.

Le Neo propose aussi plusieurs mouvements automatiques prédéfinis, comme le suivi de l’utilisateur, la rotation en cercle ou le décollage en mode fusée, permettant de réaliser facilement des prises de vue dynamiques et spectaculaires.

DJI a intégré 22 Go de mémoire interne, soit l’équivalent d’environ 40 minutes de vidéo en 4K ou 55 minutes en 1080p à 60 i/s.

Vous pouvez obtenir le drone DJI Neo à 148,90 € avec le code S11FR20 en ce moment sur AliExpress (prix officiel : 199 €). La livraison depuis la France est offerte.

Enceinte Bluetooth Sonos Era 300

Dotée de six haut-parleurs répartis à l’avant, sur les côtés et sur le dessus, la Sonos Era 300 est compatible Dolby Atmos, diffusant le son dans toutes les directions pour une immersion tridimensionnelle. Ses six amplificateurs numériques de classe D offrent un rendu clair, puissant et parfaitement équilibré.

La technologie Trueplay intégrée ajuste automatiquement l’égalisation de l’enceinte en fonction de l’acoustique de la pièce, via l’application Sonos, afin d’assurer une qualité sonore optimale quel que soit l’environnement.

L’Era 300 dispose également d’un interrupteur physique pour couper le microphone et désactiver l’assistant vocal à tout moment. Des commandes tactiles permettent de gérer facilement le volume, la lecture ou le changement de piste.

Il est aussi possible d’associer deux Era 300 à une Sonos Arc ou une Sonos Beam (Gen 2) afin de créer un système surround multicanal immersif. L’enceinte prend en charge le WiFi 6, le Bluetooth 5.0 et AirPlay 2.

Disponible en noir ou en blanc, la Sonos Era 300 est proposée à 358 € sur Amazon Espagne grâce à une remise automatique dans le panier (prix officiel : 499 €).





Et pour profiter pleinement de la vague de promotions du moment (Singles' Day et pré-Black Friday), découvrez aussi nos autres sélections :

➡️ Geekbuying : le top 15 des meilleures offres du 11.11 et avant le Black Friday

➡️ Cdiscount Black Month : le top 10 des produits les plus vendus

➡️ AliExpress : le top 15 des offres spéciales 11.11 du moment