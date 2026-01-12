C'est la promesse qui agite le secteur de la fabrication additive. Lors du CES 2026, l'entreprise sud-coréenne MetalPrinting a officiellement présenté la Gauss MT90. Une machine qui ne ressemble à aucune autre.

Son ambition : sortir l'impression 3D métal des usines pour l'installer directement dans les bureaux et les laboratoires, en toute sécurité. Le secret réside dans une technologie brevetée, la PME (Paste Metal Extrusion), qui change radicalement la donne.

Comment fonctionne cette technologie sans poudre ?

La Gauss MT90 abandonne les poudres métalliques volatiles et dangereuses, souvent sources de risques d'explosion. À la place, elle utilise des cartouches scellées, semblables à des seringues, contenant une pâte métallique baptisée "GaussInk". Le secret, c'est son procédé d'extrusion qui change la donne pour ce type de fabrication.

Cette pâte est ensuite déposée via une buse à température ambiante, couche par couche, pour former l'objet désiré. Le procédé redéfinit l'impression 3D métal, la rendant non seulement plus sûre mais aussi beaucoup moins bruyante. Avec un niveau sonore de 40 dB, équivalent à un environnement de bureau calme, et un filtre HEPA intégré, elle est pensée pour les espaces partagés.

Quelles sont les caractéristiques et applications concrètes ?

Avec ses dimensions compactes (420 x 420 x 500 mm) et un poids de 30 kg, la Gauss MT90 est clairement un modèle de desktop. Son volume de fabrication est de 85 x 85 x 60 mm, idéal pour la production de petites pièces fonctionnelles et complexes.

L'appareil est piloté par un écran tactile de 7 pouces et intègre des systèmes brevetés comme le détachement automatique du plateau. MetalPrinting la destine à la création de dissipateurs thermiques, de composants mécaniques de précision, de prototypes ou encore de petites pièces pour le médical et l'électronique.

Est-ce vraiment une solution clé en main ?

Il faut toutefois nuancer le tableau. La pièce obtenue après l'impression n'est pas immédiatement utilisable. Elle doit passer par une étape de post-traitement indispensable : le frittage. Ce processus consiste à chauffer l'objet dans un four spécialisé pour fusionner les particules de métal et lui donner sa solidité finale.

Pour l'heure, MetalPrinting reste discret sur les détails de ce four spécialisé, ses spécifications et son coût. Cet élément est pourtant décisif dans le calcul global de l'investissement. La véritable accessibilité de cette technologie dépendra donc aussi de cet équipement complémentaire, indispensable pour obtenir une pièce finale exploitable.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels métaux sont compatibles avec la Gauss MT90 ?

L'imprimante utilise des cartouches "GaussInk" disponibles en acier inoxydable, cuivre, titane, nickel, fer et tungstène. Des alliages personnalisés sont aussi possibles sur demande auprès du fabricant.

La Gauss MT90 est-elle vraiment sans danger pour un bureau ?

Oui, c'est son principal argument. En éliminant les poudres métalliques et en fonctionnant à température ambiante, elle réduit drastiquement les risques d'incendie ou d'explosion. Son filtre HEPA et son faible niveau sonore (40 dB) la rendent compatible avec un environnement de travail standard.

Quel est le prix de la Gauss MT90 ?

Le fabricant MetalPrinting n'a pas communiqué de prix public. Les entreprises intéressées doivent contacter directement la société pour obtenir des informations sur la disponibilité et les tarifs.