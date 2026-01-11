Le CES 2026 de Las Vegas a été le théâtre d'une annonce marquante pour le secteur de la fabrication additive. MOVA, un acteur pourtant connu pour ses robots aspirateurs, se lance sur le marché de l'impression 3D via sa nouvelle sous-marque AtomForm. Le premier produit, la Palette 300, n'est pas une machine de plus : elle embarque une technologie audacieuse avec ses 12 buses pour s'attaquer frontalement au problème majeur du gaspillage dans les impressions complexes.

Comment la Palette 300 compte-t-elle éliminer le gaspillage ?

Le principal défi de l'impression 3D multi-matériaux réside dans le changement de filament. Les systèmes actuels, qu'ils utilisent une seule buse ou des têtes interchangeables, génèrent d'énormes quantités de déchets via des "tours de purge". La Palette 300 adopte une approche radicalement différente.

Son système "OmniElement" est une sorte de tourelle rotative qui contient 12 buses distinctes, chacune dédiée à un seul matériau ou une seule couleur. En basculant simplement d'une buse à l'autre, la machine évite les purges massives. AtomForm annonce une réduction des déchets pouvant atteindre 90%, un chiffre qui pourrait changer la donne économique de ce type d'impression. Cette technologie permet des changements de matériaux quasi instantanés, sans temps mort ni surconsommation.

Quelles sont les caractéristiques techniques de cette nouvelle machine ?

Au-delà de son système de buses, la Palette 300 affiche des spécifications solides pour une imprimante 3D de bureau. Elle propose un volume d'impression confortable de 300 x 300 x 300 mm dans une enceinte entièrement fermée. Le constructeur annonce une vitesse de pointe de 800 mm/s, une donnée à prendre avec les pincettes d'usage mais qui témoigne d'une ambition de performance.

La machine est aussi truffée de technologie : plus de 50 capteurs internes et quatre caméras assistées par IA surveillent le processus en temps réel pour détecter les défauts et automatiser la calibration. Le système peut être connecté à six boîtiers de séchage RFD-6, portant la capacité totale à 36 bobines de filament, bien que seules 12 puissent être actives simultanément via les buses.

Quel est son positionnement sur le marché et comment se la procurer ?

La Palette 300 se positionne astucieusement entre les imprimantes grand public et les systèmes industriels hors de prix, qui rendent le multi-matériaux souvent inaccessible. Elle vise les créateurs professionnels, les designers, les ingénieurs et les makers avancés qui ont besoin de prototyper des pièces complexes combinant des matériaux rigides, souples, ou des supports solubles en une seule passe.

AtomForm a choisi un lancement via Kickstarter au premier trimestre 2026, avec un prix "early bird" attractif à 999$. Le prix de vente public est, lui, fixé à 2 199$ pour une disponibilité générale au deuxième trimestre 2026. Cette stratégie rappelle celle d'AnkerMake, une autre marque issue de l'électronique grand public, dont le succès initial n'a pas réussi à s'installer durablement. L'enjeu pour AtomForm sera de prouver que ses promesses techniques tiennent la route dans le monde réel.

Foire Aux Questions (FAQ)

Combien de matériaux et de couleurs la Palette 300 peut-elle gérer en même temps ?

La machine est équipée de 12 buses, ce qui lui permet d'utiliser jusqu'à 12 matériaux différents dans une seule et même impression. Grâce à ses boîtiers externes, elle peut gérer un total de 36 couleurs, avec des changements manuels si nécessaire pour exploiter toute la palette.

Quel est le principal avantage du système à 12 buses ?

Son avantage majeur est la réduction drastique du gaspillage de filament, jusqu'à 90% selon AtomForm. Cela diminue non seulement le coût par pièce de manière significative, mais aussi le temps global d'impression en éliminant les longues et fastidieuses phases de purge.

La Palette 300 est-elle adaptée pour un bureau ou une salle de classe ?

Oui, AtomForm a clairement conçu la Palette 300 pour ces environnements. Elle est entièrement carénée, fonctionne à un niveau sonore très bas (inférieur à 48 dB) et intègre un système de filtration de l'air pour un usage en toute sécurité.