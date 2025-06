Geekbuying célèbre ses 13 ans avec une avalanche de promotions à ne pas manquer ! Pour l’occasion, le site propose des réductions sur une large sélection de produits, des ventes flash, des jeux concours et une série de codes promo :

-6 € dès 60 € d’achat : 13ANNI01

-15 € dès 150 € : 13ANNI02

-30 € dès 300 € : 13ANNI03

-40 € dès 500 € : 13ANNI04

-60 € dès 650 € : 13ANNI05

Des codes supplémentaires sont également disponibles selon les catégories :

Sport et plein air : 13ANNIOD1 (-30 € dès 500 €).

(-30 € dès 500 €). Maison et jardin intelligents : 13ANNISH1 (-10 € dès 150 €), 13ANNISH2 (-20 € dès 200 €).

(-10 € dès 150 €), (-20 € dès 200 €). Générateurs et énergie portable : 13ANNIPS1 (-50 € dès 500 €).

(-50 € dès 500 €). Électronique grand public : 13ANNICE1 (-5 € dès 60 €), 13ANNICE2 (-7 € dès 100 €), 13ANNICE3 (-10 € dès 150 €), 13ANNICE4 (-20 € dès 300 €), 13ANNICE5 (-40 € dès 500 €), 13ANNICE6 (-70 € dès 1 000 €).

Et ce n’est pas tout : une remise supplémentaire de 5 € est appliquée automatiquement lors du paiement via PayPal, carte bancaire ou Google Pay pour toute commande de 200 € ou plus.

Aujourd'hui, on vous présente un florilège d'articles en promotion dans un peu tous les rayons, à commencer par le mini PC BMAX B9 Power.

Il embarque un processeur Intel Core i9-12900H, épaulé par 32 Go de mémoire LPDDR5 ultra-rapide et un SSD NVMe de 1 To, pour des démarrages instantanés et une navigation fluide entre les applications.

Le mini PC intègre une puce graphique Intel Iris Xe capable de gérer jusqu’à trois écrans 4K à 60 Hz via ses sorties DP, HDMI et USB-C.

Son système de refroidissement innovant, de type "capsule spatiale", assure une excellente dissipation thermique tout en restant silencieux et économe en énergie. Il est également compatible avec le WiFi 6, le Bluetooth 5.2 et fonctionne sous Windows 11.

Retrouvez le BMAX B9 Power à 459 € grâce au code NNNFRB9P avec livraison gratuite depuis l'UE.



Voici maintenant le pack graveur laser Creality Falcon2 Pro 40W + Purificateur de fumée Mecpow P150 150W.

Le Creality Falcon2 Pro est doté d'un châssis entièrement fermé et d'un capot filtrant qui bloque les radiations nocives tout en offrant une visibilité claire sur la zone de travail. Certifié laser de classe 1, il intègre trois systèmes de sécurité actifs : contrôle du flux d’air, détection de flammes et surveillance de la lentille.

Des voyants LED sur la tête laser signalent instantanément toute anomalie, tandis que le système Air Assist souffle de l’air sur la zone de coupe pour améliorer la précision et la propreté. En cas de lentille encrassée ou de problème détecté, le faisceau est automatiquement interrompu.

La machine est également équipée de capteurs de fin de course bidirectionnels, d’un verrouillage de capot, d’un bouton d’arrêt d’urgence et d’un capteur de blocage pour une sécurité renforcée.

Sa caméra embarquée permet de visualiser en direct la zone de gravure, facilitant le placement précis des motifs. Avec une surface de travail de 400 x 415 mm, le boîtier est compatible avec un système d’extraction ou de filtration, et peut accueillir un module rotatif pour la gravure d’objets cylindriques.

Pour plus de détails, n'hésitez pas à aller voir notre test du Creality Falcon2 Pro 40W.

Vous pouvez obtenir le pack Creality Falcon2 Pro 40W + Purificateur de fumée Mecpow P150 150W à 1 179 € grâce au code NNNFR40P avec livraison gratuite depuis la Pologne.

Et voici quelques autres articles intéressants disponibles à prix réduit pour les 13 ans de Geekbuying :

Projecteur LCD Wanbo X5 à 179 € avec le code NNNBONPLANW4 + casque Bluetooth Tronsmart SOUNFII Q20 offert (1100 ANSI Lumens, 1080P natif, décodage 4K, Android 9.0, mise au point automatique et correction automatique du trapèze, WiFi 6 double bande, Bluetooth 5.0, AirPlay...)



Robot nettoyeur de piscine connecté sans fil Wybot C2 Vision à 799 € avec le code NNNFRBMPC2V + épuisette et brosse offertes (détection des débris avec caméra IA, filtration à double couche, aspiration puissante, 6 options de planification de parcours, 8 modes de nettoyage, contrôle par appli, pour piscines jusqu'à 1 940 m²)

Découvrez le guide spécial anniversaire de Geekbuying avec le calendrier complet des événements et tous les conseils pour optimiser vos achats et profiter des meilleures offres.