Le site Geekbuying lance ses "Méga promotions de mars", avec de très nombreuses promotions et coupons de réduction sur de nombreux produits.

Pour commencer cette sélection, parlons d'une batterie d'énergie portative avec ses nombreux accessoires. Commençons donc avec la station d'énergie portable OUKITEL P2001 Ultimate 2000W. Cet appareil, servant à stocker de l'énergie, s'avère très pratique pour tous les campeurs ou les personnes en déplacement. Cette batterie portable, au lithium, possède une capacité de 2000 Wh, ce qui permet, notamment, d'alimenter un réfrigérateur pendant 10 à 23 heures, faire fonctionner un four à micro-ondes pendant plus de 2 heures, recharger des téléphones et PC portables. La puissance maximale admissible est de 2000W.

Cette station d'énergie OUKITEL P2001 Ultimate 2000W est vendue 1099 € au lieu de 2057 € avec le code promotionnel NNNFRBEDEITOUKIT. La livraison est gratuite dans un délai de 3 à 10 jours depuis l'Europe.





Continuons avec le pack station d'énergie OUKITEL P2001 Ultimate + panneau solaire OUKITEL PV200. Ce pack inclut donc la batterie présentée ci-dessus ainsi qu'un panneau solaire pliable pour le rechargement de cette dernière. Le système, qui crée de l'énergie grâce à la lumière du jour, vous permet de recharger cette power station à une puissance de 200W. Son efficacité est donnée (par le constructeur) pour plus de 21%. Une solution efficace pour les personnes utilisant des camping-cars ainsi que pour toute personne désireuse d'avoir de l'énergie sur une propriété non reliée aux réseaux classiques, ou bien lors d'excursions loin de tout.

Ce pack station d'énergie OUKITEL P2001 Ultimate + panneau solaire OUKITEL PV200 est proposé à 1399 € au lieu de 2337 € avec le code promo NNNFRSOLDEP21. La livraison est également gratuite depuis l'Europe en 3 à 10 jours.

Enchainons avec le pack station d'énergie OUKITEL P2001 Ultimate + panneau solaire Flashfish SP18V. Ce kit comprend la batterie présentée précédemment, mais, cette fois-ci, avec un panneau photovoltaïque monocristallin pliable. L'intérêt d'être en possession de cet outil de recharge pliable est indéniablement la mobilité que cela vous donne. En effet, vous pouvez l'embarquer partout avec vous, car il est beaucoup moins encombrant qu'un modèle rigide. Il fonctionne sous 18V et recharge à une puissance de 100W. Son rendement énergétique est donné entre 21,5 et 23,5%.

Ce pack station d'énergie OUKITEL P2001 Ultimate + panneau solaire Flashfish SP18V est vendu 1249 € au lieu de 1549 € avec le code NNNFRSOLDEP2001U. La livraison est prévue dans une fourchette de 3 à 10 jours gratuitement depuis l'Europe.



