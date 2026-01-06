C'est une nouvelle qui était attendue de longue date par toute une communauté. Selon plusieurs fuites relayées par le site spécialisé VideoCardz, Nvidia serait sur le point de proposer une application officielle de son service de jeu en streaming pour les systèmes d'exploitation basés sur Linux. C'est la fin annoncée d'une ère de bricolage et de solutions bancales pour des millions d'utilisateurs.

Pourquoi une application native change-t-elle tout pour les joueurs Linux ?

Jusqu'à présent, lancer une session de cloud gaming sur une distribution comme Ubuntu, Arch ou même sur SteamOS relevait du parcours du combattant. Il fallait passer par un navigateur web, comme Chrome, ou se fier à des applications tierces non officielles, souvent peu fiables et sujettes à des pannes après chaque mise à jour.

Un support natif, c'est la promesse d'un accès direct au matériel. Concrètement, cela signifie une meilleure gestion de l'accélération matérielle pour le décodage vidéo, une prise en charge optimisée des périphériques et, surtout, une réduction cruciale de la latence, le fameux "input lag". L'expérience de jeu s'en trouverait tout simplement transfigurée.

Quel est le contexte de cette annonce ?

Cette potentielle ouverture vers l'écosystème Linux intervient à un moment charnière. D'une part, la fin du support de Windows 10 en 2025 pousse de nombreux utilisateurs à chercher des alternatives crédibles. D'autre part, le succès massif du Steam Deck de Valve a prouvé qu'il existait un véritable marché pour le jeu sur des systèmes ouverts.

Cependant, ce geste technique coïncide avec un durcissement du modèle économique de NVIDIA. La firme a récemment imposé une limite de 100 heures de jeu par mois sur tous ses abonnements. Une contrainte que les joueurs occasionnels remarqueront à peine, mais qui pèsera lourd pour les plus assidus.

Quelles sont les prochaines étapes et à quoi s'attendre ?

Pour l'instant, Nvidia n'a rien officialisé. L'information concernant GeForce NOW provient de fuites de documents promotionnels et doit donc être prise avec prudence. Toutefois, une annonce lors du CES 2026, qui se tient cette semaine, semble plus que crédible d'un point de vue stratégique.

Si la nouvelle se confirme, les utilisateurs Linux pourront enfin profiter d'une expérience de jeu fluide et stable, accédant à un catalogue de plus de 4 000 titres. Reste à voir si cette avancée technique majeure suffira à faire oublier la nouvelle limitation horaire imposée par le géant des cartes graphiques.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand le support natif de GeForce NOW pour Linux sera-t-il disponible ?

Aucune date officielle n'a été communiquée par Nvidia, mais une annonce est fortement pressentie lors du CES 2026. Le lancement effectif de l'application pourrait suivre plus tard dans l'année.

Cette application sera-t-elle soumise à la limite de 100 heures ?

Oui, sans aucun doute. L'application native pour Linux sera soumise aux mêmes conditions que les autres plateformes, y compris la nouvelle limite de 100 heures de jeu par mois imposée sur tous les abonnements depuis le 1er janvier 2026.

Quels sont les avantages d'une application native par rapport au navigateur ?

Une application native offre un accès direct au matériel de l'ordinateur. Cela permet un meilleur décodage vidéo (AV1/HEVC), une latence considérablement réduite (input lag) et une bien meilleure compatibilité avec les périphériques de jeu spécifiques comme les manettes ou les volants.