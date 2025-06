Lors de sa conférence Google I/O et au-delà de l'aspect des performances, Google a mis l'accent sur un assistant IA Gemini plus personnalisé et proactif. Et pour faire de l'application Gemini un assistant encore plus utile, le groupe annonce désormais le déploiement des actions programmées.

Cette nouveauté a pour objectif d'aider les utilisateurs à gérer leurs tâches de manière proactive. Lors d'une conversation, il est ainsi possible de demander à Gemini d'effectuer une tâche à un moment précis ou de transformer un prompt existant en une action récurrente.

Les actions programmées peuvent ensuite être gérées et modifiées depuis une page dédiée disponible dans les paramètres de l'application Gemini.

Jusqu'à 10 actions programmées actives à la fois

Parmi les exemples cités d'actions programmées avec Gemini, des résumés quotidiens d'un agenda ou d'e-mails non lus, un résumé d'une cérémonie de remise de prix le lendemain de sa tenue, recevoir des mises à jour sur une équipe sportive favorite, la rédaction de cinq idées pour un blog chaque lundi.

« Dites simplement à Gemini ce dont vous avez besoin et quand, et il s'occupera du reste », écrit Google en précisant toutefois que pour le moment, les actions programmées sont réservées aux utilisateurs de l'application Gemini avec un abonnement Google AI Pro, voire Ultra (aux États-Unis).

Les utilisateurs professionnels disposant des forfaits Google Workspace Business et Education sont également concernés selon l'éligibilité. Une limite imposée est de dix actions programmées actives à la fois.

Après les tâches programmées dans ChatGPT

Pour ChatGPT, OpenAI avait déjà introduit une fonctionnalité Tasks similaire aux actions programmées de Gemini. Des tâches planifiées avec ChatGPT qui préfiguraient des évolutions d'un assistant IA à l'ère agentique.

Prises en charge par les modèles o3 et o4-mini, les tâches planifiées dans ChatGPT sont réservées aux abonnements Plus, Pro et Team. Une même limite de 10 tâches actives se retrouve.