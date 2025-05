La conférence Google I/O 2025 a été le théâtre d'une démonstration de force de la part de Google dans le domaine de l'intelligence artificielle. Loin des concepts futuristes, l'accent a été mis sur des intégrations pratiques de son modèle Gemini au cœur de Google Workspace. L'objectif affiché : transformer la productivité quotidienne des millions d'utilisateurs de Gmail, Docs, Vids ou encore Meet, en rendant l'IA non seulement plus utile de manière générale, mais surtout "plus utile pour vous", comme l'a souligné Blake Barnes, VP produit de Google Workspace.

Gmail dopé à l'IA : réponses personnalisées, nettoyage et planification simplifiée

Gmail, la messagerie omniprésente, s'apprête à recevoir une sérieuse cure de jouvence grâce à Gemini. Fini les réponses intelligentes un peu trop génériques. Google promet des "réponses intelligentes personnalisées" capables de puiser dans le contexte de vos e-mails passés et de vos fichiers Google Drive. Résultat : des brouillons de réponses non seulement pertinents, mais aussi adaptés à votre ton habituel, qu'il soit formel ou plus décontracté. Une aide précieuse pour ne plus avoir à fouiller dans ses archives, même s'il restera toujours conseillé de relire attentivement avant d'envoyer. Autre casse-tête quotidien : la boîte de réception surchargée. Gemini proposera une fonction "Inbox Cleanup" pour vous aider à faire le tri, par exemple en supprimant tous les e-mails non lus d'un expéditeur spécifique sur une période donnée. Enfin, la planification de rendez-vous avec des contacts externes sera facilitée. Gemini détectera votre intention et vous aidera à proposer des créneaux ou à partager votre page de réservation. Ces nouveautés Gmail seront progressivement disponibles au cours du troisième trimestre, certaines passant par une phase alpha dans Google Labs dès juillet, et seront incluses dans les offres Workspace payantes et Google One AI Premium. Une arrivée future pour les utilisateurs gratuits reste néanmoins "possible" selon Google.

Google Docs et Vids : la création de contenu assistée et automatisée par Gemini

L'assistance à la rédaction dans Google Docs franchit également un cap. Il sera désormais possible de lier des documents sources (présentations, rapports, données) directement à votre document de travail. Gemini s'appuiera alors exclusivement sur ces éléments pour ses suggestions, garantissant ainsi des propositions ancrées dans un contenu de confiance et parfaitement contextuelles. Du côté de Google Vids, l'outil de création vidéo de Google qui devient d'ailleurs plus accessible (pour les abonnés Google AI Pro et Ultra), les nouveautés sont légion. La plus spectaculaire est sans doute la capacité de transformer des présentations Google Slides existantes en vidéos dynamiques. Gemini se chargera de générer scripts, voix off et animations. Pour ceux qui ne souhaitent pas apparaître à l'écran ou ne disposent pas des moyens pour un tournage, Google Vids proposera des avatars IA. Il suffira de fournir un script et de choisir un avatar pour obtenir une vidéo de qualité professionnelle, idéale pour des annonces ou des formations. Vids se dote aussi d'outils d'édition intelligents : "Transcript Trim" pour supprimer les "euh" et autres tics de langage des enregistrements, et "Balance Sound" pour harmoniser les niveaux audio. Ces fonctionnalités pour Docs et Vids seront déployées progressivement, certaines via Google Labs dans les prochains mois, d'autres en disponibilité générale au prochain trimestre.

Google Meet franchit la barrière de la langue, Imagen 4 sublime les visuels

La communication en direct n'est pas en reste avec des améliorations significatives pour Google Meet. La plateforme intègre désormais une fonction de traduction vocale en temps quasi réel, avec une faible latence. Son atout majeur : elle s'efforce de préserver la voix, le ton et les expressions du locuteur original, même après traduction, pour des échanges plus naturels entre participants de langues différentes. Cette fonctionnalité est lancée en bêta pour les abonnés Google AI Pro et Ultra, initialement en anglais et espagnol, avec une extension rapide à d'autres langues. Enfin, pour enrichir visuellement tous les outils de la suite Workspace, Google déploie son modèle de génération d'images texte-vers-image le plus avancé, Imagen 4. Disponible dès à présent, il permettra de créer des visuels plus détaillés et avec un rendu textuel plus précis directement dans Slides, Vids, Docs et les autres applications de Google Workspace. Ces annonces de Google I/O confirment la volonté de la firme d'infuser l'intelligence artificielle de manière concrète et pratique dans les outils du quotidien.