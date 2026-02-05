Dans le cadre de la publication des derniers résultats d'Alphabet (maison mère de Google), Sundar Pichai, le patron du groupe, glisse que l'application Gemini compte désormais plus de 750 millions d'utilisateurs actifs par mois.

Ce chiffre confirme l'engouement récent pour Gemini et une adoption rapide qui doit beaucoup à l'arrivée de Gemini 3 avec ses performances. Au trimestre précédent, Google avait rapporté 650 millions d'utilisateurs actifs mensuels pour l'application Gemini.

Le gain de 100 millions d'utilisateurs en quelques mois est significatif, et amène une inévitable comparaison avec ChatGPT d'OpenAI, même si elle est pipée en raison d'un indicateur différent.

Gemini sur les talons de ChatGPT ?

Pour ChatGPT, OpenAI a communiqué sur 800 millions d'utilisateurs, et cette base aurait même approché 900 millions d'utilisateurs fin 2025. Sauf qu'il s'agit d'utilisateurs actifs par semaine, et non par mois. Entre utilisateurs hebdomadaires et utilisateurs mensuels, le fossé peut être relativement important.

À titre indicatif, des chiffres de fin mars 2025 pour Gemini avaient révélé 350 millions d'utilisateurs actifs par mois pour Gemini, mais 35 millions d'utilisateurs par jour. Ces chiffres avaient été divulgués lors d'une procédure en justice de Google aux États-Unis.

À l'époque, Google estimait le nombre d'utilisateurs actifs par mois à 600 millions pour ChatGPT, et à 160 millions d'utilisateurs quotidiens. Dommage... il manque la référence aux utilisateurs hebdomadaires pour avoir une idée plus précise.