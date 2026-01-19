Google continue d'affiner l'expérience utilisateur de Gemini en tant qu'assistant IA. Parallèlement à des ajouts majeurs comme Personal Intelligence (en bêta aux États-Unis), une amélioration plus discrète fait son apparition. Elle est pratique pour éventuellement gagner du temps.

Un bouton pour réduire le temps d'attente

Lorsqu'un utilisateur soumet une requête aux modèles les plus performants de l'IA, à savoir Gemini 3 Pro ou Gemini 3 Thinking (Raisonnement), un bouton " Répondre maintenant " apparaît désormais à côté de l'indicateur de chargement.

En cliquant dessus, l'utilisateur reçoit un message pour signaler une omission du raisonnement approfondi, avec pour conséquence de fournir une réponse plus rapidement.

Cette option est spécifiquement conçue pour les modèles avancés qui privilégient la complexité et la profondeur, ce qui peut logiquement entraîner des temps de génération plus longs.

Le bouton n'est pas présent lors de l'utilisation du modèle Gemini 3 Flash (Rapide), dont la vitesse est déjà la priorité par défaut.

En remplacement du bouton Ignorer

Le bouton " Répondre maintenant " se substitue à l'ancien bouton pour ignorer, et dont l'intitulé pouvait prêter à confusion. Il est à souligner que le modèle sélectionné au départ est conservé, sans bascule vers un autre. Le déploiement est en cours pour l'application Gemini sur Android, iOS et le Web.