Google officialise un partenariat avec l'opérateur indien Reliance Jio. Il concerne quelque 505 millions d'utilisateurs qui peuvent prétendre à 18 mois d'accès gratuit au forfait Google AI Pro. L'annonce fait suite à l'engagement de Google d'investir 15 milliards de dollars dans l'infrastructure IA en Inde.

Quels sont les détails de cette offre ?

L'offre, d'une valeur combinée d'environ 35 100 roupies (moins de 400 $), n'est pas un simple accès de base. Elle inclut les modèles d'IA les plus avancés de Google.

Les utilisateurs éligibles auront un accès étendu à Gemini 2.5 Pro via l'application Gemini, ainsi qu'à des limites plus élevées pour les modèles de génération d'images et de vidéos Nano Banana et Veo 3.1.

Le forfait comprend également 2 To de stockage cloud (partagés entre Photos, Gmail, Drive et sauvegardes WhatsApp) et un accès élargi à NotebookLM pour la recherche.

Un déploiement progressif

Le déploiement se fera par phases. Dans un premier temps, l'offre sera proposée en accès anticipé aux utilisateurs âgés de 18 à 25 ans détenteurs d'un forfait Jio Unlimited 5G.

Par la suite, Reliance l'étendra pour inclure chaque client Jio éligible à l'échelle de l'Inde. Pour activer l'offre, les clients Jio devront passer par l'application MyJio et avoir un forfait 5G actif pendant toute la durée.

Une offensive IA en Inde

Cette initiative s'inscrit dans une concurrence féroce pour la conquête du marché indien. Les concurrents de Google ne sont pas en reste.

Perplexity a récemment noué un partenariat avec l'opérateur Bharti Airtel pour offrir 12 mois de Perplexity Pro. De son côté, OpenAI a annoncé une offre promotionnelle d'un an gratuit pour ChatGPT Go.