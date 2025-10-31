Google officialise un partenariat avec l'opérateur indien Reliance Jio. Il concerne quelque 505 millions d'utilisateurs qui peuvent prétendre à 18 mois d'accès gratuit au forfait Google AI Pro. L'annonce fait suite à l'engagement de Google d'investir 15 milliards de dollars dans l'infrastructure IA en Inde.

Quels sont les détails de cette offre ?

L'offre, d'une valeur combinée d'environ 35 100 roupies (moins de 400 $), n'est pas un simple accès de base. Elle inclut les modèles d'IA les plus avancés de Google.

Les utilisateurs éligibles auront un accès étendu à Gemini 2.5 Pro via l'application Gemini, ainsi qu'à des limites plus élevées pour les modèles de génération d'images et de vidéos Nano Banana et Veo 3.1.

Le forfait comprend également 2 To de stockage cloud (partagés entre Photos, Gmail, Drive et sauvegardes WhatsApp) et un accès élargi à NotebookLM pour la recherche.

Un déploiement progressif

Le déploiement se fera par phases. Dans un premier temps, l'offre sera proposée en accès anticipé aux utilisateurs âgés de 18 à 25 ans détenteurs d'un forfait Jio Unlimited 5G.

Par la suite, Reliance l'étendra pour inclure chaque client Jio éligible à l'échelle de l'Inde. Pour activer l'offre, les clients Jio devront passer par l'application MyJio et avoir un forfait 5G actif pendant toute la durée.

gemini-smartphone

Une offensive IA en Inde

Cette initiative s'inscrit dans une concurrence féroce pour la conquête du marché indien. Les concurrents de Google ne sont pas en reste.

Perplexity a récemment noué un partenariat avec l'opérateur Bharti Airtel pour offrir 12 mois de Perplexity Pro. De son côté, OpenAI a annoncé une offre promotionnelle d'un an gratuit pour ChatGPT Go.