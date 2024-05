Microsoft sonne l'heure du PC IA. Ces PC Windows optimisés pour l'intelligence artificielle sont introduits dans le cadre d'une gamme dite Copilot+ PC. L'aventure débute avec une architecture ARM via les puces Snapdragon X Elite et Snapdragon X Plus de Qualcomm.

Avec au minimum 16 Go de RAM et 256 Go de stockage en SSD, un Copilot+ PC doit disposer d'un NPU (Neural Processing Unit) pour le traitement des tâches d'IA avec des performances d'au moins 40 TOPS (40 000 milliards d'opérations par seconde).

L'occasion pour Microsoft d'introduire de nouveaux appareils Surface, mais des Copilot+ PC seront également proposés par Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo et Samsung. Pour le moment laissées de côté, les processeurs Intel et AMD arriveront ultérieurement par le biais de Lunar Lake et Strix.

Une mise en avant de l'IA générative en local

Les Copilot+ PC ont été conçus pour tirer le maximum de la puissance du CPU, du GPU et du NPU. Il s'agira à la fois d'exploiter des grands modèles de langage sur le cloud Azure et des petits modèles de langage de Microsoft en local.

Une panoplie de fonctionnalités d'IA sont de la partie, dont Recall pour permettre aux utilisateurs de retrouver facilement tout ce qu'ils ont vu sur leur Copilot+ PC. Pas de panique… le NPU se charge de tout gérer en local. Microsoft assure que les données de l'utilisateur demeurent privées et sécurisées sur l'appareil.

D'autres fonctionnalités d'IA associées à Windows 11 sont la création et l'édition d'images dans Paint, la traduction de l'audio en temps réel de 44 langues vers l'anglais, de nouveaux effets Windows Studio pour les appels vidéo. En tout, une quarantaine de modèles d'IA sont à la manœuvre.

Sans grande surprise, chaque Copilot+ PC est doté de la touche Copilot pour l'accès à l'assistant IA personnel éponyme. Par ailleurs, Microsoft souligne que l'accès à GPT-4o d'OpenAI sera déployé au cours des prochaines semaines pour Copilot.

Windows on ARM…

Avec emphase, Microsoft avance que les Copilot+ PC sont " les PC Windows les plus rapides et les plus intelligents jamais conçus. " Le groupe estime que 50 millions de PC portables dans la catégorie Copilot+ PC seront vendus dans les 12 mois à venir.

Si Microsoft vante toujours plus d'expériences natives sur l'architecture ARM64, un point particulièrement scruté sera les performances d'une nouvelle couche d'émulation Prism avec Windows 11. Selon Microsoft, cet émulateur est aussi efficace que Rosetta 2 d'Apple et peut émuler des applications deux fois plus rapidement que précédemment.

" Grâce au nouvel émulateur Prism, vos applications s'exécutent parfaitement, qu'elles soient natives ou émulées ", promet Microsoft, tout en soulignant que les applications qui concentrent 87 % du temps passé par les utilisateurs disposent d'une version native ARM.