Les robots conversationnels ont pris une nouvelle lumière médiatique à la faveur du lancement de ChatGPT, l'intelligence artificielle d'OpenAI qui répond aux requêtes en langage naturel.

ChatGPT est déjà utilisé pour différentes activités professionnelles et pourrait mettre en péril certains métiers de création ou de traitement de l'information. Et l'aptitude du robot conversationnel à répondre aux requêtes pourrait être appliquée au domaine automobile.

L'agence Reuters rapporte que le constructeur américain General Motors s'intéresse au robot conversationnel et envisage son intégration dans le système de bord de ses véhicules.

Une évolution indispensable pour la voiture de demain ?

L'IA pourrait offrir un vaste ensemble de services, de la réponse aux interrogations du conducteur et des passagers à la gestion de certaines fonctionnalités du véhicule comme des éléments d'un environnement connecté communiquant avec la voiture.

L'idée est que ChatGPT pourrait servir de super assistant vocal capable d'aller beaucoup plus loin que les systèmes actuels avec une plus grande souplesse dans la formulation des commandes vocales et des capacités étendues.

General Motors pourrait profiter de ses liens avec Microsoft dans le développement de voitures autonomes sans chauffeurs pour approcher OpenAI et travailler sur une version de ChatGPT (du moins via son modèle de langage GPT) adaptée à l'usage automobile.

L'IA à tout faire dans la voiture

Reuters cite l'exemple de l'utilisation du robot conversationnel comme un outil de recherche d'information remplaçant le manuel du véhicule où il suffirait de lui poser une question sur une fonction pour obtenir une réponse plus ou moins détaillée selon les besoins.

Il pourrait également contrôler l'accès à une porte de garage ou servir d'assistant similaire à celui trouvé dans les smartphones pour intégrer un rendez-vous dans un planning, le tout en langage naturel, sans avoir besoin d'apprendre des commandes vocales spécifiques ou de suivre un protocole de communication contraignant.

C'est cette simplicité dans la compréhension de la requête qui séduit sans doute le constructeur automobile, sans avoir besoin d'interfaces complexes ni de nombreuses manipulations pour arriver au même résultat.

Microsoft doit annoncer dans quelques jours GPT-4, la nouvelle évolution du modèle de langage utilisé par ChatGPT (qui en est à la version GPT-3.5) qui serait plus performante en étant capable de traiter beaucoup plus de paramètres.