Commençons par le générateur électrique Foxtheon iGo1200. D'une taille de 25,2 x 25,8 x 24,5 cm, il est compact, résistant et facile à transporter avec sa poignée. Il offre une capacité de 975 Wh.

Les batteries LiFePO4 de qualité automobile multiplient la durée de vie de l'appareil par 6 et garantissent plus de 3000 cycles d'utilisation.

L'alimentation et les équipements électriques sont protégés grâce à l'onduleur à onde sinusoïdale pure et le système BMS qui offrent davantage de stabilité.

Il peut être chargé en 6 heures seulement chez vous (210 W), en 30 heures sur une prise voiture (12 V / 80 W), et en 5 heures connecté à un panneau solaire (240 W).

Vous pouvez faire fonctionner jusqu'à 8 appareils en même temps avec les 2 prises CA (1 200 W, crête de 2 400 W), 1 prise voiture 13,6 V/10 A, 3 ports QC 3.0, 1 port PD 100 W, 1 port PD 18 W.

Le générateur dispose de 3 modes d'éclairage LED, très utile pour les utilisations en extérieur ou lors de pannes de courant.

Le générateur électrique Foxtheon iGo1200 est en ce moment au prix de 342 € au lieu de 679,99 €, soit une remise de 50% sur Amazon. La livraison est gratuite.



Passons maintenant à la trottinette électrique iSCOOTER i9Max. Elle amortit parfaitement les chocs et garantit une conduite douce grâce à ses grands pneus résistants de 10 pouces à double nid d’abeille, d'une traction avant ainsi que des amortisseurs avant et arrière doubles. Elle est conçue en alliage d’aluminium de haute qualité.

Équipée d’un moteur puissant de 500 W et d’une batterie de 42 V / 10 Ah, elle offre une autonomie de 30-40 km et une vitesse maximale de 25 km/h.

Elle est munie de phares et feux de freinage grande taille et d'un double système de freinage avec freins électroniques et à disque pour plus de sécurité. Elle est pliable facilement en quelques secondes par simple pression.

Un large écran LED HD vous permet de garder un œil sur la vitesse ou la batterie. Vous pouvez également contrôler la trottinette avec l'application.

La trottinette électrique iSCOOTER i9Max est en promotion à 369,99 € au lieu de 679,99 €, soit une remise de 45% sur Cdiscount. La livraison est offerte.



Enfin, continuons avec le bureau gamer SogesHome 160 cm. Il offre une surface large et confortable de 160 x 60 x 72 cm. La table est stable, recouverte d'une texture en fibre de carbone lisse résistant aux rayures et à l’eau.

Le bureau est équipé de passe-câbles pour les fils et éviter qu'ils ne s'emmêlent, d'une prise USB, d'un porte-gobelet, d'un support pour casque et d'un support pouvant accueillir plusieurs manettes.

Il est également livré avec un grand tapis de souris recouvrant toute la surface.

Le bureau gamer SogesHome 160 cm est en ce moment au prix de 129,99 € au lieu de 259,99 €, soit une remise de 50% sur Cdiscount. Les membres Cdiscount à Volonté bénéficient de -30% en plus avec le code PROMO30M. La livraison est gratuite.



