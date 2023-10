Commençons par le lave-linge Bosch WAJ24037FR. Avec un niveau sonore de 72 dB et son moteur EcoSilence Drive, il est très silencieux et se remarque à peine. Il dispose d'une capacité standard de 7 kg, d'une vitesse d'essorage de 1200 trs/min et d'un tambour de 55 L.

La technologie Active Water vous fait économiser 50% en adaptant la consommation d'eau en fonction de la charge de linge, et la fonction Speed Perfect propose des cycles réduits jusqu'à 65%.

Un programme spécial Hygiène Plus permet d'éliminer 99,99% des germes et acariens et une fonction rajout de linge est également disponible, vous évitant de devoir attendre la prochaine lessive.

Le lave-linge Bosch WAJ24037FR est à 399,99 € au lieu de 629,99 €, soit une remise de 37% sur Amazon. La livraison est gratuite.



