Un message, une coordonnée, et une sculpture. Il n'en fallait pas plus pour que la sphère vidéoludique s'embrase. L'architecte des Game Awards vient de lancer ce qui s'apparente au premier grand teasing de sa cérémonie 2025. Une communication cryptique qui pointe vers le désert californien et alimente déjà les théories les plus folles.

Quelle est la nature de ce teaser ?

L'affaire commence avec un post sur X de Geoff Keighley. Juste trois mots : "regal.inspiring.thickness". Une phrase qui, une fois entrée sur le site de géolocalisation what3words, désigne un point précis dans le désert de Mojave, près de Joshua Tree, un lieu isolé entre Los Angeles et Las Vegas.

Le post est accompagné d'une image montrant une étrange sculpture mêlant un ours, un crocodile et ce qui ressemble à des squelettes. Des curieux se sont rendus sur place mais le personnel encadrant l'installation est resté muet. Le décor est planté pour une annonce d'envergure lors des The Game Awards.

Pourquoi la piste Diablo 4 est-elle privilégiée ?

Très vite, les soupçons se sont portés sur Blizzard. L'esthétique de la sculpture, sombre et bestiale, colle parfaitement à l'univers de Diablo 4. Mais c'est surtout le journaliste Jez Corden de Windows Central qui a mis le feu aux poudres en republiant un de ses anciens messages conseillant de "réinstaller Diablo 4".

Interrogé pour savoir si le teaser concernait une extension du jeu, il a répondu : "oui, mais aussi, plus encore". Cette déclaration suggère une annonce bien plus vaste qu'un simple DLC. L'attente d'une future bande-annonce officielle est désormais à son comble parmi la communauté de joueurs.

Quelles autres théories sont sur la table ?

Si la piste menant à Diablo 4 tient la corde, d'autres noms circulent avec insistance dans les discussions des fans. Les théories évoquent un nouveau God of War, The Elder Scrolls 6, ou même un remaster du culte Fallout: New Vegas. La proximité d'une route nommée "Yucca Mesa Road" a même ravivé les espoirs les plus fous concernant le légendaire Half-Life 3.

Parallèlement, une autre rumeur persistante, déconnectée de ce teaser mais prévue pour l'événement, concerne le Silent Hill 1 Remake par Konami. Un projet très attendu par les amateurs de survival horror, qui pourrait bien faire une apparition remarquée durant la cérémonie.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand auront lieu les Game Awards 2025 ?

La cérémonie des Game Awards 2025 se tiendra le 12 décembre. C'est lors de cet événement que l'annonce liée à ce mystérieux teaser devrait être révélée au public.

Qu'est-ce que "what3words" ?

Il s'agit d'un système de géocodage qui permet de communiquer une localisation n'importe où sur la planète avec une précision de trois mètres. Chaque carré de 3x3 mètres est identifié par une combinaison unique de trois mots, comme celle utilisée par Geoff Keighley.

Qui est Jez Corden ?

Jez Corden est un journaliste et insider reconnu dans l'industrie du jeu vidéo, travaillant principalement pour le média Windows Central. Ses informations et ses prédictions sont souvent considérées comme très fiables par la communauté.