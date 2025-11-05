Le recyclage dans le jeu vidéo a le vent en poupe. Mais toutes les méthodes ne se valent pas. Entre un simple remaster HD et un remake complet, l'investissement n'est pas le même, mais les revenus non plus.

Une étude de l'institut Ampere Analysis, basée sur 42 titres sortis entre janvier 2024 et septembre 2025, vient de le confirmer chiffres à l'appui : les remakes écrasent financièrement les remasters.

Pourquoi les remakes rapportent-ils autant ?

L'étude d'Ampere montre que les joueurs ont dépensé 1,4 milliard de dollars sur 15 remakes. La dépense moyenne par joueur est 2,2 fois supérieure à celle d'un remaster. En clair : les joueurs dépensent plus du double pour un remake que pour un simple lissage HD.





La raison est simple : un remake est perçu comme un nouveau jeu. Il attire un public neuf qui n'a jamais touché à l'original. Des titres comme Silent Hill 2 (2,5 millions de ventes) ou MGS Delta: Snake Eater (1 million en 24h) prouvent que la formule est gagnante. Les remakes sont vendus au prix fort et peuvent inclure des micro-transactions.

Les remasters sont-ils devenus inutiles ?

Pas tout à fait, mais leur public est plus restreint. L'étude montre que les remasters (27 titres analysés) s'adressent surtout aux fans existants qui veulent juste un lissage HD. Ils sont moins chers à produire, mais génèrent moins d'engagement et de revenus.





L'exception qui confirme la règle est The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Ce jeu a attiré 7 millions de joueurs, mais c'est un cas à part, porté par la puissance de la licence. Pour la plupart des autres titres, le remaster est une solution de facilité bien moins lucrative.

Quelle est la leçon pour les éditeurs ?

La conclusion de l'étude Ampere Analysis est claire : face à l'augmentation des coûts de développement, piocher dans son catalogue est rentable. Mais les éditeurs doivent choisir leur stratégie.





Le simple dépoussiérage (remaster) est un risque d'investissement minimal pour un gain minimal. Le remake complet est un pari financier bien plus lourd, mais qui peut recréer un véritable "momentum" commercial. Il attire de nouveaux joueurs et relance une franchise endormie.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la différence entre un remake et un remaster ?

Un remaster est le jeu original avec des améliorations techniques (lissage HD, 60fps, son amélioré). Le code de base est le même. Un remake est un jeu entièrement reconstruit à partir de zéro (nouveau moteur graphique, nouveau gameplay), seule l'histoire est conservée.

L'étude parle-t-elle de rentabilité ?

Non, et c'est sa principale limite. L'étude compare les revenus bruts (ventes et micro-transactions), mais pas les coûts de développement. Un remake coûte infiniment plus cher à produire qu'un remaster.

Quels jeux ont été analysés ?

L'étude a porté sur 42 titres sortis entre janvier 2024 et septembre 2025, dont 15 remakes (comme Silent Hill 2, MGS Delta) et 27 remasters (comme The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered).