Après l'arrêt du support de Ghost Recon Breakpoint en 2022 et l'annulation du spin-off battle royale Ghost Recon Frontline, l'éditeur français Ubisoft mise gros sur ce nouveau titre. Les informations, relayées par Tom Henderson via Insider Gaming, indiquent que ce projet est en développement depuis l'arrêt de Breakpoint, signalant un cycle de développement long et un reboot intégral de la série. Le contexte est crucial : Ubisoft a récemment subi des échecs commerciaux, des licenciements et des annulations, plaçant une pression énorme sur ses prochaines sorties, malgré le succès récent d'Assassin's Creed Shadows. Un investissement majeur de 1,16 milliard d'euros de Tencent a également renforcé les fonds de l'entreprise.

Comment ce nouveau Ghost Recon va-t-il se distinguer ?

Le projet "Ovr" s'oriente vers une approche radicalement différente des précédents titres de la franchise comme Wildlands ou Breakpoint. Selon les fuites, le gameplay se voudrait plus proche d'une simulation militaire, rappelant des titres comme Call of Duty: Modern Warfare ou le FPS tactique Ready or Not, voire ARMA III. L'action se déroulerait dans le cadre fictif d'une "guerre de Naiman", offrant un terrain propice à des scénarios tactiques intenses. Cette orientation à la première personne marque un retour aux racines de la franchise, qui avait débuté avec cette vue en 2001. C'est une stratégie claire pour redonner ses lettres de noblesse à une licence appréciée des amateurs de jeux de tir tactiques.

Quand peut-on espérer découvrir le jeu officiellement ?

Malgré les rumeurs et les tests internes qui débuteront bientôt, aucune annonce officielle n'est prévue à court terme. Ubisoft aurait choisi de ne pas médiatiser le projet avant au moins un an, selon les sources. Une présentation en bonne et due forme pourrait ainsi survenir à l'occasion d'un événement Ubisoft Forward, potentiellement en juin 2026. Cette stratégie de communication vise à s'assurer que le jeu atteigne des jalons techniques avant sa révélation au grand public, une leçon tirée des retards passés. Cela s'inscrit dans une nouvelle discipline interne chez Ubisoft, visant à mieux structurer les phases critiques de développement pour éviter les retards et les scandales.

Quel est l'enjeu pour Ubisoft avec ce titre ?

Ce nouveau Ghost Recon aura la lourde tâche de relancer la franchise, mais aussi de continuer à redorer l'image d'Ubisoft. Après une période tumultueuse marquée par des performances décevantes et des annulations, Ubisoft cherche à retrouver la confiance des joueurs et des marchés. Le succès d'Assassin's Creed Shadows a permis de temporiser la situation, mais chaque nouvelle sortie est désormais particulièrement décortiquée. "Ovr" pourrait bien être le titre qui relance véritablement la franchise et confirme la nouvelle orientation stratégique de l'éditeur. Ubisoft souhaite désormais des cycles de développement plus lissés, permettant à ses titres phares de franchir les étapes nécessaires avant leur lancement, et non plus sortir des titres non finalisés et bourrés de bugs dans l'optique de respecter un agenda. La patience sera de mise pour les fans, mais l'attente pourrait être récompensée par un jeu innovant et fidèle à l'esprit tactique originel, du moins c'est ce que l'on espère.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le nouveau Ghost Recon sera-t-il un jeu à la première personne ?



Oui, selon les informations actuelles, le prochain Ghost Recon adoptera une perspective à la première personne, s'inspirant des simulations militaires pour une expérience plus réaliste et une ambiance plus immersive ainsi qu'un contenu jugé moins "arcade".

Quand le nouveau Ghost Recon devrait-il sortir ?



La sortie du jeu est prévue pour l'automne 2026, après une phase d'alpha interne qui débutera à l'automne 2025. Néanmoins, le calendrier pourrait être modifié, les aléas du développement pourraient imposer du retard et une sortie début 2027.

Quel est le nom de code du nouveau jeu Ghost Recon ?



Le nom de code interne du prochain jeu Ghost Recon est "Ovr". Actuellement, aucune information n'a filtré concernant son nom définitif.