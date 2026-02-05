Développés par Anthropic et OpenAI, les agents de codage Claude et Codex sont désormais accessibles en préversion publique sur GitHub. L'intégration est disponible pour les utilisateurs des abonnements Copilot Pro+ et Copilot Enterprise, sans surcoût, chaque session consommant une requête premium.

Une intégration transparente et native

Les développeurs peuvent lancer des sessions avec Claude ou Codex directement depuis les issues, les pull requests ou un nouvel onglet Agents sur les dépôts compatibles. L'expérience est unifiée sur le site web, l'application mobile GitHub et l'éditeur Visual Studio Code.

Il est possible d'assigner une tâche à un ou plusieurs agents, qui se chargeront de proposer une pull request préliminaire. Les développeurs peuvent ensuite interagir avec eux via des commentaires, en mentionnant @claude ou @codex pour demander des modifications, ce qui simplifie les itérations et le suivi des contributions.

Codex, Claude et Copilot dans Agent HQ

Cette initiative s'inscrit dans la vision Agent HQ de GitHub, afin de centraliser l'accès à divers agents IA et réduire les contraintes liées au changement de contexte.

" Avec Codex, Claude et Copilot dans Agent HQ, vous pouvez passer de l'idée à la réalisation en utilisant différents agents pour différentes étapes sans changer d'outil ni perdre le contexte ", explique Mario Rodriguez, chef de produit chez GitHub.

Il n'est donc pas question d'enfermer les utilisateurs dans l'écosystème Copilot pour GitHub, qui est dans le giron de Microsoft.

D'autres agents IA à venir pour GitHub

L'accès à Claude et Codex devrait prochainement être étendu à d'autres abonnements GitHub Copilot. Un travail est déjà mené avec plusieurs acteurs comme Google, Cognition et xAI pour intégrer encore plus d'agents à l'avenir.