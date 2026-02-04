Dans le cadre de l'arrivée de Xcode en version 26.3, Apple intègre le codage agentique sous la houlette des agents IA Codex d'OpenAI et Claude Agent d'Anthropic. Lors de la sortie de Xcode 26 l'année dernière, Apple avait introduit un assistant de codage pour l'écriture et l'édition dans Swift.

Une intégration qui change le travail des développeurs

L'approche agentique va au-delà de la simple assistance à la saisie. Les développeurs peuvent formuler des objectifs en langage naturel. L'agent IA d'OpenAI ou d'Anthropic se charge alors de décomposer la tâche en plusieurs étapes, de rechercher la documentation nécessaire et de générer le code.

Le processus est conçu pour être transparent. Xcode affiche les modifications en temps réel et un journal de transcription détaille chaque action de l'agent. Si le résultat n'est pas satisfaisant, les développeurs peuvent facilement revenir en arrière grâce à un système de points de sauvegarde automatiques.

Avec le standard ouvert Model Context Procol

Apple indique avoir collaboré avec OpenAI et Anthropic pour optimiser l'utilisation des tokens et les appels aux outils. L'intégration combine le raisonnement des modèles d'IA avec les capacités natives de Xcode afin de garantir les résultats lors du développement pour les plateformes du groupe.

Au-delà de ces partenariats, Apple mise sur l'ouverture. La connexion entre Xcode et les agents IA repose sur le Model Context Protocol (MCP), un standard ouvert initié par Anthropic. Cela signifie que les développeurs ne sont pas limités à Codex et Claude Agent. À l'avenir, d'autres agents et outils compatibles avec ce protocole seront de la partie.

En Release Candidate avant une disponibilité dans l'App Store

La version Xcode 26.3 est disponible dès aujourd'hui en tant que Release Candidate pour tous les membres de l'Apple Developer Program.

Pour l'utiliser, les développeurs devront connecter leurs comptes OpenAI ou Anthropic via une clé API directement dans les paramètres de Xcode. Une version finale de Xcode 26.3 sera " bientôt disponible " dans l'App Store.

L'annonce d'Apple intervient après le lancement d'OpenAI de sa propre application Codex pour macOS.