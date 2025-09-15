Fini le temps où il fallait fouiller sa boîte de réception pour retrouver une confirmation de commande ou un numéro de suivi.

Google a annoncé deux nouveautés pour Gmail qui visent à transformer la gestion de nos achats en ligne. D'un côté, un onglet "Achats" entièrement dédié, et de l'autre, une refonte de l'onglet "Promotions" pour le rendre enfin utile. Ces changements, en cours de déploiement, s'attaquent à deux des plus grandes frustrations des acheteurs en ligne.

À quoi sert le nouvel onglet "Achats" ?

Cette nouvelle section est conçue pour devenir le tableau de bord de votre vie de consommateur. Le nouvel onglet "Achats" regroupe automatiquement tous les emails liés à vos commandes : confirmations, factures, estimations de livraison et notifications d'expédition. L'objectif est de fournir une vue centralisée et épurée de votre activité d'achat, sans avoir à naviguer dans le flot incessant d'emails.





Cette fonctionnalité s'appuie sur les outils de suivi de colis déjà existants dans Gmail, qui affichent une carte en haut des emails pertinents. Désormais, toutes ces informations seront consolidées en un seul endroit, accessible d'un clic, que ce soit sur mobile ou sur le web.

Comment l'onglet "Promotions" devient-il plus intelligent ?

L'onglet "Promotions", souvent perçu comme un fourre-tout publicitaire, bénéficie lui aussi d'une mise à jour bienvenue. Google introduit une nouvelle option de tri : en plus du classique "plus récent", il sera possible de classer les offres par "plus pertinent". Ce filtre intelligent mettra en avant les promotions des marques avec lesquelles vous interagissez le plus, se basant sur votre activité.





L'onglet "Promotions" mettra également en évidence les offres à durée limitée pour s'assurer que vous ne les manquiez pas. Pour ceux qui préfèrent l'ancien système, pas de panique : le retour au tri chronologique reste possible à tout moment.

Quel est l'impact de ces nouveautés pour les utilisateurs ?

Le timing de ces mises à jour n'est pas anodin. À l'approche des soldes de fin d'année et du Black Friday, Google transforme Gmail en un assistant de shopping en ligne bien plus efficace. En centralisant le suivi et en personnalisant les offres, la plateforme répond à des besoins concrets : gagner du temps, éviter de perdre des informations importantes et, potentiellement, faire des économies.





Ces améliorations pratiques ancrent un peu plus Gmail dans le quotidien des utilisateurs, en allant au-delà de la simple messagerie pour devenir un véritable outil de gestion de la vie de tous les jours.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand ces fonctionnalités seront-elles disponibles ?

Le déploiement est progressif. L'onglet "Achats" est en cours de déploiement à l'échelle mondiale sur le web et les applications mobiles depuis le 11 septembre. La mise à jour de l'onglet "Promotions" suivra dans les prochaines semaines, d'abord sur mobile.

Est-ce que cela fonctionne pour les comptes professionnels Google Workspace ?

Non, pour le moment, ces deux nouvelles fonctionnalités sont exclusivement réservées aux comptes Gmail personnels (@gmail.com). Aucune annonce n'a été faite concernant une éventuelle extension aux comptes professionnels.

Mes données d'achat sont-elles utilisées à des fins publicitaires ?

Google affirme que les informations issues de vos emails dans Gmail ne sont pas utilisées pour personnaliser les publicités. Le tri par "pertinence" dans l'onglet Promotions se base sur vos interactions avec les emails (ouvertures, clics) et non sur le contenu de vos achats.