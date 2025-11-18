Google peaufine son écosystème Workspace avec deux ajustements mineurs mais bienvenus. Ils concernent Gmail et Google Tasks.

Rien de majeur, mais des améliorations de qualité de vie qui fluidifient l'expérience utilisateur. Le déploiement, comme souvent, se fait côté serveur et prendra du temps.

Quelle est cette nouveauté visuelle sur Gmail ?

C'est un simple point. Gmail pour Android ajoute un nouvel indicateur visuel pour les messages non lus. Jusqu'à présent, l'application se contentait de mettre le texte en gras.

Désormais, un petit point coloré (reprenant le thème dynamique "Dynamic Color" du système) apparaîtra à droite de l'heure. C'est un repère visuel supplémentaire, bien placé, qui saute aux yeux. L'objectif est simple : améliorer la lisibilité d'un coup d'œil. Ce changement fait suite à la récente refonte Material 3 qui plaçait chaque email dans un conteneur plus visible.

Qu'est-ce qui change pour Google Tasks ?

Google Tasks gagne enfin en précision. L'application permet désormais de fixer une " échéance" (deadline) en plus d'un rappel "date/heure". Cette nouvelle option " Ajouter une échéance" apparaît au-dessus du champ de rappel habituel.

C'est une distinction cruciale qui manquait : un rappel est une alerte, une échéance est une date butoir. C'est une fonction basique mais longtemps attendue pour un gestionnaire de tâches.

Quand ces fonctions seront-elles disponibles ?

Il faut être patient. Pour Gmail, le déploiement se fait côté serveur. Il n'y a rien à faire pour l'activer manuellement et cela peut prendre des jours, voire des semaines, pour arriver sur tous les appareils.

Pour Google Tasks, la situation est similaire. L'option d'échéance est visible sur la version web (tasks.google.com) et commence à apparaître sur Android. Cependant, ces échéances ne s'affichent pas encore dans Google Agenda. La fonctionnalité n'est donc pas encore totalement finalisée.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le point sur Gmail remplace-t-il le texte en gras ?

Non, c'est un ajout. Le nom de l'expéditeur, l'objet et l'heure resteront en gras, le point coloré vient en complément pour renforcer la visibilité.

Quelle est la différence entre un rappel et une échéance dans Tasks ?

Un rappel vous envoie une notification à une date/heure précise. Une échéance est la date limite (deadline) pour compléter la tâche, qui peut être différente du moment où vous souhaitez être notifié.

Peut-on choisir une heure pour l'échéance dans Google Tasks ?

Pas pour le moment. La nouvelle fonction d'échéance permet uniquement de sélectionner une date (un jour) et non une heure précise.