Une panne a touché les serveurs de Google samedi 24 janvier 2026, provoquant ce que certains utilisateurs ont qualifié d'armageddon pour les e-mails avec Gmail. En cause, les filtres anti-spam et de tri par onglets qui ont cessé de fonctionner correctement.

Les boîtes de réception principales se sont ainsi retrouvées submergées d'e-mails habituellement mis à l'écart, rendant la gestion des messages importants particulièrement difficile.

Quel a été l'impact de cette panne ?

Le principal symptôme a été l'inondation des boîtes de réception par des messages promotionnels et des newsletters qui auraient dû être classés ailleurs. De nombreux utilisateurs ont signalé que les filtres de messagerie semblaient complètement cassés.

Pire encore, du spam qui est normalement bloqué passait directement dans la boîte de réception principale, tandis que des messages légitimes se voyaient affublés d'inquiétants bandeaux d'avertissement. " Soyez prudent avec ce message. Gmail n'a pas analysé ce message pour le spam, les expéditeurs non vérifiés ou les logiciels malveillants. "

Ces avertissements de sécurité apparaissaient même sur des e-mails provenant d'expéditeurs connus. Certains ont également noté des retards dans la réception des e-mails, ce qui a pu perturber des services critiques comme l'authentification à deux facteurs.

Comment Google a-t-il réagi face à l'incident ?

Face aux signalements sur les réseaux sociaux et les forums, Google a rapidement reconnu le problème. Le groupe a publié une mise à jour sur son tableau Workspace Status Dashboard, confirmant une panne de service ayant débuté vers 14h00 (heure de Paris).

Dans ses communications, Google a évoqué une " mauvaise classification des e-mails dans leur boîte de réception et des avertissements de spam supplémentaires ".

En attendant la résolution du problème, les utilisateurs ont été encouragés à suivre " les meilleures pratiques habituelles lors de l'interaction avec des messages d'expéditeurs inconnus ".

Retour à la normale et promesse de transparence

L'incident résolu, la situation est revenue à la normale pour tous les utilisateurs depuis samedi dans la soirée. En remerciant les utilisateurs pour leur patience, Google a confirmé que le service fonctionne à nouveau correctement et que les filtres ont retrouvé leur efficacité.

Si la panne est terminée, l'affaire n'est pas classée. Google s'est engagé à mener une enquête interne approfondie pour déterminer les causes de cette défaillance. Une analyse approfondie devrait être ultérieurement publiée.