Les attaques contre les comptes Gmail sont en pleine recrudescence, c'est un fait. Google l'a confirmé : les pirates informatiques dérobent des mots de passe pour s'infiltrer dans les comptes utilisateurs. Cela se traduit par une vague d'e-mails "connexion suspecte empêchée", ces avertissements de Google signalant une tentative d'accès bloquée. Mais les assaillants sont malins. Ils savent que ces alertes de sécurité augmentent l'inquiétude des utilisateurs de Gmail. Et ils s'en servent désormais pour renforcer leurs attaques.

Ils copient ces e-mails d'avertissement pour voler d'autres informations de compte, ce qui leur ouvre ensuite les portes de vos données. Si vous recevez une telle alerte, la règle d'or est simple : ne cliquez sur aucun lien ni bouton dans l'e-mail. Allez plutôt directement sur votre compte Google. Dans le panneau de navigation de gauche, cliquez sur "Sécurité", puis dans le panneau "Événements de sécurité récents", cliquez pour les examiner. C'est la seule façon de vérifier la légitimité de l'alerte. Une vigilance accrue est de mise pour tous les utilisateurs de la plateforme.

Comment les hackers exploitent-ils les alertes de sécurité ?

L'exploitation de communications qui semblent parfaitement légitimes, qu'il s'agisse d'e-mails, de messages ou d'appels, est devenue une tactique alarmante. Les pirates imitent le contenu et le style des alertes réelles, allant même jusqu'à utiliser des infrastructures légitimes (comme Microsoft Dynamics ou SendGrid) pour renforcer leur crédibilité et contourner les filtres anti-spam.

Un exemple récent : des notifications de faux messages vocaux. Un e-mail, en apparence inoffensif, prétendait contenir une "Nouvelle notification vocale" avec un gros bouton "Écouter le message vocal". En cliquant sur ce lien, l'attaque capture et exfiltre systématiquement toutes les données saisies via des canaux chiffrés. Cela inclut les combinaisons d'e-mail et de mot de passe, les codes de vérification SMS et d'appels vocaux, les jetons Google Authenticator, les codes de récupération de sauvegarde, les adresses e-mail alternatives, et même les réponses aux questions de sécurité. C'est une méthode redoutable, car elle abuse des services légitimes et utilise des captchas comme outils de tromperie et barrières contre les outils de sécurité automatisés.

Une seule erreur peut mener au vol de vos identifiants. La vigilance est donc le maître-mot. Google lui-même a constaté une augmentation de 84% des menaces de vol de mots de passe par e-mail l'année dernière, une tendance qui s'est "intensifiée en 2025".

Quelles sont les méthodes d'attaque hybrides et les risques liés à l'IA ?

Les utilisateurs de Gmail sur les forums d'aide rapportent une nouvelle série d'attaques qui adoptent une stratégie mixte, alliant appels téléphoniques et courriels. Les fraudeurs se présentent comme le service d'assistance technique de Google, informant la cible d'une tentative d'intrusion sur son compte et insistons sur l'importance de changer le mot de passe pour « préserver » l'utilisateur. C'est à ce stade que la seconde partie du plan prend effet : un courriel de réinitialisation de compte est émis, incluant un code de validation sécurisé. L'attaquant encourage alors la victime à dicter ce code par téléphone, sous prétexte que le "support Google" doit réinitialiser le compte.

En réalité, ils piratent le compte en temps réel pendant l'appel. Avec l'avènement de l'IA générative, une nouvelle vague de menaces émerge, visant à manipuler les systèmes d'IA eux-mêmes. Les "injections de prompt indirectes" sont un exemple : des instructions malveillantes cachées dans des sources de données externes (e-mails, documents, invitations) qui ordonnent à l'IA d'exfiltrer des données utilisateur ou d'exécuter des actions malveillantes. Des experts ont expliqué comment des hackers utilisent Gemini, l'assistant IA de Google, contre lui-même, en envoyant un e-mail avec un message caché pour révéler les mots de passe. Il n'y a pas de lien à cliquer, c'est Gemini qui vous alerte directement que vous êtes en danger. C'est le genre de menace qui exige une inspection approfondie de chaque communication suspecte.



Comment protéger efficacement votre compte Gmail ?

Face à cette escalade des menaces, des mesures de protection robustes sont indispensables. La règle d'or est de ne jamais utiliser de liens provenant d'e-mails ou de messages pour accéder à vos comptes.

Préférez toujours passer par l'application officielle ou la page de connexion habituelle de votre navigateur. Google recommande plusieurs étapes d'atténuation des attaques : le Google Security Checkup, un processus automatique qui vérifie vos protections et vous conseille sur les risques.

Le programme de protection avancée de Google (Advanced Protection Program) ajoute des vérifications supplémentaires pour bloquer les pirates les plus déterminés, comme le blocage des téléchargements potentiellement dangereux et la restriction de l'accès des applications non-Google à vos données. En définitive, l'usage d'une clé d'accès Google peut mettre fin de manière efficace à la majorité des tentatives de piratage de compte.

Selon les résultats de recherche de Google, l'utilisation de clés de sécurité procure une défense nettement plus robuste contre les robots automatisés, le phishing en masse et les attaques ciblées, par rapport aux SMS ou aux mots de passe temporaires issus d'applications. Des services d'alias e-mail, tels que Proton, Firefox ou DuckDuckGo, permettent de créer des adresses uniques et aléatoires pour chaque utilisation, cachant votre adresse réelle et simplifiant la lutte contre le spam. Protéger votre compte ne prend que quelques secondes, mais peut vous épargner des heures de récupération et le vol de vos informations les plus sensibles.

Foire Aux Questions (FAQ)

Que faire si je reçois un e-mail de "connexion suspecte" ?

Ne cliquez sur aucun lien dans l'e-mail. Allez directement sur votre compte Google, puis dans la section "Sécurité" pour vérifier les événements récents et sécuriser votre compte si nécessaire.

Les passkeys sont-elles vraiment efficaces ?

Oui, les passkeys sont considérées par Google comme une protection supérieure aux méthodes traditionnelles d'authentification à deux facteurs, offrant une défense plus robuste contre le phishing et les bots.

Qu'est-ce qu'une injection de prompt indirecte ?

C'est une nouvelle menace où des instructions malveillantes sont cachées dans des données externes (e-mails, documents) pour manipuler un système d'IA (comme Gemini) afin d'exfiltrer des informations ou d'exécuter des actions non autorisées.