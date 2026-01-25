Articles les plus consultés
L'industrie du stockage fait face à un tournant majeur. Texas Instruments, géant des semi-conducteurs, vient de licencier la technologie ReRAM de la startup Weebit Nano. Cette mémoire, 100 fois plus rapide et bien plus endurante que la Flash, s'apprête à détrôner nos standards actuels en s'intégrant facilement aux puces existantes, sans surcoût majeur.
Après plus d'une décennie à la tête de la recherche en intelligence artificielle chez Meta, le chercheur français Yann Le Cun officialise son départ pour lancer AMI, sa propre start-up basée à Paris. Cette décision radicale est le fruit de divergences stratégiques sur l'avenir de l'IA, mais aussi d'un profond malaise face au climat politique américain.
Face à l'ultra-domination des géants américains Visa et Mastercard, l'Europe accélère le déploiement de ses propres solutions pour garantir sa souveraineté numérique. Entre Wero, le portefeuille de paiement instantané, et le projet d'euro numérique, Bruxelles tente de construire une alternative crédible pour ne plus dépendre des décisions politiques prises à Washington.
Pendant plusieurs années, un employé des services financiers de la mairie d’Anglet a siphonné les fonds publics vers ses comptes personnels. Condamné à deux ans de prison ferme, l'homme de 53 ans a exploité une faille non pas technologique, mais humaine : la session non verrouillée d'un collègue. Ce fait divers met en lumière les conséquences dévastatrices d'une simple négligence en matière de sécurité informatique.
Raspberry Pi lance officiellement sa propre clé USB, la "Raspberry Pi Flash Drive", pour compléter sa gamme de solutions de stockage. Disponible en 128 Go et 256 Go, ce nouveau produit promet des performances élevées et une robustesse à toute épreuve avec son boîtier en aluminium. Un véritable pied de nez aux clés USB génériques et peu fiables qui inondent le marché.
Articles les plus commentés
Le couperet est tombé : un rapport des Nations Unies qualifie la situation non plus de simple crise, mais de faillite hydrique mondiale, un état de non-retour qui redéfinit notre avenir collectif.
Une vague d'arnaques au faux livreur cible les Français avec des SMS ultra-personnalisés contenant nom et adresse exacte. Issues de récentes fuites de données, ces tentatives de hameçonnage visent à dérober vos coordonnées bancaires. Découvrez l'origine de cette menace et les réflexes essentiels pour vous protéger efficacement contre cette fraude sophistiquée.
Alors que l'intelligence artificielle menace les emplois de bureau, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, prend le contre-pied et annonce une ère de prospérité pour les métiers manuels qualifiés, essentiels à la construction de l'infrastructure de demain.
Le 12 août 2026, une éclipse solaire spectaculaire, la plus intense depuis 1999, assombrira le ciel français en fin de journée. L'ouest de la France profitera d'une obscurité quasi-totale, tandis que le nord de l'Espagne vivra la totalité. Cet événement rare exige une préparation rigoureuse : lunettes certifiées, anticipation des déplacements et réservations.
Le groupe Renault opère un virage stratégique majeur en se lançant dans la production de drones de combat. Avec un contrat estimé à un milliard d'euros pour l'armée française, le constructeur va transformer ses usines du Mans et de Cléon.
