Raspberry Pi lance officiellement sa propre clé USB, la "Raspberry Pi Flash Drive", pour compléter sa gamme de solutions de stockage. Disponible en 128 Go et 256 Go, ce nouveau produit promet des performances élevées et une robustesse à toute épreuve avec son boîtier en aluminium. Un véritable pied de nez aux clés USB génériques et peu fiables qui inondent le marché.