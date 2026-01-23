La fondation Raspberry boucle la boucle. Après les cartes microSD et les SSD à sa marque, elle complète désormais ses trois axes de stockage avec le lancement de sa propre clé USB. Baptisée sobrement Raspberry Pi Flash Drive, elle se positionne comme une solution de haute qualité, pensée pour ceux qui en ont assez des périphériques bas de gamme aux performances aléatoires et aux capacités mensongères.

Proposée en deux versions, 128 Go pour 30 dollars et 256 Go pour 55 dollars, elle arbore un élégant boîtier tout en aluminium, compact et résistant.

Quelles sont les performances réelles de cette clé ?

Loin des chiffres fantaisistes, Raspberry Pi joue la carte de la transparence. Le modèle 128 Go assure des vitesses d'écriture soutenues de 75 Mo/s, tandis que la version 256 Go grimpe à 150 Mo/s. Pour atteindre ces débits, la clé utilise un mécanisme de cache pseudo-SLC qui accélère les opérations en rafale, une technologie habituellement réservée à des dispositifs plus onéreux. Ces performances garantissent un transfert de données rapide et fiable.

Mais la vitesse brute n'est pas tout, surtout pour un usage système. La fondation communique donc sur les opérations d'entrée/sortie par seconde (IOPS), un indicateur crucial pour la réactivité. Le modèle 128 Go atteint 16k IOPS en lecture et 21k en écriture, des chiffres qui montent à 18k et 22k pour la version 256 Go. Ces caractéristiques la rendent tout à fait apte à servir de disque de démarrage pour un système d'exploitation, offrant une nette amélioration par rapport à la plupart des cartes microSD.

Pourquoi est-elle plus fiable que les alternatives ?

La différence se joue sur la robustesse. Fini les boîtiers en plastique fragile. La Raspberry Pi Flash Drive opte pour un boîtier monobloc en aluminium, facile à manipuler et quasi indestructible en usage normal. Pour valider sa conception, la fondation a soumis ce disque flash USB à des tests de robustesse extrêmes, incluant des dizaines de milliers de cycles d'alimentation aléatoires.

Cette validation drastique garantit que la clé peut survivre aux déconnexions brutales et aux coupures de courant sans corruption de données. C'est un argument de poids qui la distingue radicalement des produits d'entrée de gamme, dont la fiabilité est souvent le premier point faible. Un trou d'attache est également prévu pour la fixer à un porte-clés, renforçant son côté pratique et nomade.

Quelles sont les fonctionnalités avancées intégrées ?

Ce nouveau périphérique n'est pas qu'un simple support de stockage. Il embarque des fonctionnalités dignes des SSD modernes, comme le rapport de santé SMART, qui permet de surveiller son usure et d'anticiper sa fin de vie. Il prend également en charge le support des opérations TRIM pour maintenir des performances optimales sur le long terme. Le Raspberry Pi intègre aussi des modes d'économie d'énergie U1/U2 lorsque la clé est inactive.

Ce lancement est particulièrement pertinent dans l'écosystème actuel. Avec des accessoires comme le Raspberry Pi AI HAT+ 2 qui monopolisent le port PCIe du Pi 5, l'option d'un stockage NVMe externe devient impossible. Une clé USB performante et bootable comme celle-ci se présente alors comme la meilleure alternative pour allier intelligence artificielle et réactivité système.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels sont les prix et les capacités disponibles ?

La Raspberry Pi Flash Drive est disponible en deux versions : un modèle de 128 Go au prix de 30 dollars et un modèle de 256 Go pour 55 dollars. Elle est commercialisée via le réseau de revendeurs agréés Raspberry Pi.

Peut-on démarrer un système d'exploitation depuis cette clé USB ?

Oui, absolument. Ses performances en termes d'IOPS, surtout pour le modèle 256 Go, sont spécifiquement pensées pour offrir une expérience fluide lors de l'utilisation comme disque de démarrage principal pour un Raspberry Pi 5 ou un autre ordinateur.

Cette clé est-elle compatible avec d'autres appareils que le Raspberry Pi ?

Oui, il s'agit d'une clé USB 3.0 standard dotée d'un connecteur Type-A. Elle est donc entièrement compatible avec n'importe quel ordinateur ou appareil disposant d'un port USB-A, fonctionnant sous Windows, macOS ou Linux.