Articles les plus consultés
À la recherche d'une connexion capable de suivre tous vos usages simultanément sans jamais saturer ? Bouygues Telecom répond aux promesses de fluidité avec sa nouvelle B&YOU Pure fibre Plus, conçue pour supprimer tout service superflu. L'objectif est simple : ne vous faire payer que l'essentiel, la performance brute, pour garantir une réactivité totale à chacun de vos usages.
La marque UGREEN souhaite résolument s'imposer sur le segment très disputé du NAS et ce, tant au niveau des professionnels que des particuliers. Si la marque a déjà lancé des produits plus avancés, UGREEN n'oublie pas pour autant le segment de l'entrée de gamme, et propose ainsi un véritable tour de force avec son NASync DH2300, un NAS dédié aux débutants aussi simple à prendre en main que financièrement accessible.
Une vulnérabilité zero-day dans Microsoft Office est actuellement exploitée par des attaquants. Elle force le groupe de Redmond à réagir avec des mises à jour publiées en urgence.
Le gouvernement français acte la fin de sa dépendance aux outils numériques américains. Le ministre de la Fonction publique, David Amiel, a annoncé la généralisation d'ici 2027 de "Visio", une solution de visioconférence 100 % française, pour tous les agents de l'État. L'objectif : assurer la sécurité des échanges, réaliser des économies et renforcer la souveraineté nationale.
Des chercheurs russes testent un prototype de moteur à plasma qui pourrait réduire le trajet vers Mars à seulement un ou deux mois. Développé par Rosatom, ce système de propulsion nucléaire-électrique vise à dépasser les limites des fusées chimiques et pourrait être opérationnel d'ici 2030, redéfinissant ainsi l'exploration interplanétaire.
Articles les plus commentés
Créée par le gouvernement britannique pour prévenir la radicalisation, Amelia est une écolière virtuelle. Mais cet avatar a été massivement détourné par l'extrême droite grâce à l'IA. Devenue une icône sexualisée et virale, elle propage désormais les messages qu'elle devait dénoncer, illustrant un retournement spectaculaire et la monétisation de la haine.
La Cnil inflige une très lourde amende à France Travail pour une fuite de données survenue début 2024. Une sanction jugée trop sévère par l'opérateur public, alors que les informations personnelles de près de 37 millions d'utilisateurs ont potentiellement été exposées lors de la cyberattaque.
L'Assemblée nationale a voté une proposition de loi choc interdisant les réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram aux moins de 15 ans. Soutenue par Emmanuel Macron, cette mesure vise à protéger la santé mentale des adolescents et pourrait être appliquée dès 2026, malgré des débats sur sa compatibilité avec le droit européen. La France s'apprête à devenir un pionnier sur ce sujet.
Contre toute attente, Windows 10, dont le support officiel est terminé, regagne massivement des parts de marché. Son successeur, Windows 11, s'effondre dans les statistiques, victime d'une accumulation de bugs, de choix d'interface contestés et d'une intégration forcée de l'IA. Un désaveu cinglant pour la stratégie de Microsoft.
L'Open d'Australie a interdit le port de capteurs de santé comme le bracelet Whoop, obligeant des joueurs de premier plan tels qu'Aryna Sabalenka et Carlos Alcaraz à l'enlever. Cette décision, propre aux tournois du Grand Chelem, contraste avec l'autorisation de l'ITF et des circuits ATP/WTA, et soulève des questions sur la cohérence des règles et le droit des athlètes à leurs propres données.
