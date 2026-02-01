La marque UGREEN souhaite résolument s'imposer sur le segment très disputé du NAS et ce, tant au niveau des professionnels que des particuliers. Si la marque a déjà lancé des produits plus avancés, UGREEN n'oublie pas pour autant le segment de l'entrée de gamme, et propose ainsi un véritable tour de force avec son NASync DH2300, un NAS dédié aux débutants aussi simple à prendre en main que financièrement accessible.