Bouygues Telecom a lancé discrètement une nouvelle version encore plus rapide de la B&YOU Pure fibre, la B&YOU Pure fibre Plus, qui multiplie par quatre les capacités de téléchargement de l'offre standard et qui est en plus proposée au même prix que sa grande sœur : 24,99 €/mois.

Alliance parfaite entre la puissance brute de la fibre et la modernité du WiFi 7, cette nouvelle offre garantit une réactivité totale pour tous vos usages, des plus simples aux plus exigeants.

Une vitesse qui change tout

Débit descendant : jusqu'à 8 Gb/s , soit quatre fois plus rapide que la version classique (2 Gb/s).

, soit quatre fois plus rapide que la version classique (2 Gb/s). Débit montant : jusqu'à 1 Gb/s , idéal pour envoyer des fichiers lourds ou streamer en haute définition.

, idéal pour envoyer des fichiers lourds ou streamer en haute définition. Technologie WiFi 7 : profitez d'une connexion sans fil dernière génération, plus stable et beaucoup plus rapide.

Une couverture sur mesure

Option répéteur WiFi 7 : pour 4 €/mois , étendez votre signal partout. C'est l'accessoire indispensable pour les logements de plus de 80 m² afin de supprimer les zones sans réseau.





, étendez votre signal partout. C'est l'accessoire indispensable pour les logements de plus de 80 m² afin de supprimer les zones sans réseau. Assistance réactive : une aide disponible 24h/24 via l'application. En bonus, l'assistance téléphonique est offerte pendant les deux premiers mois, avec le premier mois totalement gratuit.

À qui s'adresse cette version "Plus" ?

Cette version haut de gamme est la solution idéale pour plusieurs profils :

➡️ Les foyers multi-connectés : plus besoin de se demander qui utilise la bande passante ; tout le monde profite d'une fluidité maximale, même en simultané.



➡️ Les joueurs et streamers : une latence réduite au minimum et des téléchargements de jeux massifs en quelques minutes seulement.

➡️ Les professionnels et créateurs : pour ceux qui travaillent avec des fichiers vidéo ou des bases de données lourdes et nécessitent un transfert instantané vers le Cloud.



➡️ Les possesseurs de terminaux haute performance : pour les utilisateurs dont le matériel exige une bande passante ultra-stable et une latence minimale.

⚡️Découvrir la B&YOU Pure fibre Plus 8 Gb/s à 24,99 €/mois⚡️

