Pour sa stratégie en matière d'IA et de monétisation, Google généralise son forfait Google AI Plus. Un déploiement dans de nouveaux pays qui permet un accès sur tous les marchés où ses offres IA sont commercialisées.

En France, c'est un tarif de 7,99 € par mois. Il est équivalent à celui pratiqué aux États-Unis (7,99 $ par mois) qui figurent parmi les nouveaux venus. Dans le cadre d'une offre promotionnelle, les deux premiers mois sont à -50 %.

Que contient l'abonnement Google AI Plus pour ce prix ?

Pour moins de 8 € par mois, l'abonnement Google AI Plus offre un accès étendu aux modèles les plus performants, notamment Gemini 3 Pro et Nano Banana Pro via l'application Gemini.

Il inclut également des outils IA avancés pour la créativité, comme les fonctionnalités de montage vidéo dans Flow ou l'assistance à la recherche et à l'écriture dans NotebookLM, avec cinq fois plus de carnets de notes disponibles que dans la version gratuite.

Au-delà de l'IA pure, l'un des arguments de Google est l'intégration à son écosystème. L'offre comprend 200 Go de stockage cloud valables pour Google Photos, Drive et Gmail.

Tous ces avantages peuvent de plus faire l'objet d'un partage familial avec cinq autres personnes. À noter que les abonnés Google One Premium 2 To existants bénéficieront automatiquement des avantages sans surcoût.

Une réponse à ChatGPT Go d'OpenAI

Ce lancement constitue une concurrence directe et frontale au forfait ChatGPT Go d'OpenAI, dont le positionnement tarifaire est identique... à 0,01 € près. La formule de Google est plus riche et susceptible de séduire des utilisateurs déjà familiers avec les produits du groupe.

La généralisation du forfait moins cher Google AI Plus intervient alors qu'OpenAI explore l'intégration des publicités dans la version gratuite de ChatGPT et ChatGPT Go. Google assure n'avoir aucun projet en ce sens pour son assistant IA Gemini.