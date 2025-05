Dans la guerre de l'image et de la perception que se livrent les géants de la technologie, tous les coups semblent permis. La dernière offensive en date viendrait de Google, qui ne se contenterait plus de fournir le système d'exploitation mobile le plus utilisé au monde, mais chercherait aussi à en soigner activement l'aura culturelle par le biais de productions originales.

Une nouvelle unité de production chez Google : de quoi s'agit-il ?

L'information, initialement révélée par Business Insider, fait état de la création par Google d'une nouvelle entité interne spécifiquement chargée de la production cinématographique et télévisuelle. Bien que les détails sur la structure exacte de cette unité ou son dirigeant ne soient pas encore largement diffusés, cette initiative marque une volonté claire de la firme de Mountain View d'investir le champ de la création de contenu original. Il ne s'agirait pas seulement de financer des projets externes, mais bien de développer et produire des films et séries en interne ou via des partenariats étroits. On peut imaginer que cette unité travaillera en lien avec les équipes marketing et potentiellement avec des plateformes existantes comme YouTube pour la diffusion, bien que cela reste à confirmer.

L'initiative serait baptisée "100 Zeros" en interne, et Google s'est rapprochée de Range Media Partners sur la base d'un partenariat pluriannuel. les premiers projets seraient des films sur l'intelligence artificielle, deux titres seraient déjà connus : Sweetwater et LUCID, dont la sortie est prévue dans le courant de cette année.

L'objectif : rendre Android plus 'cool' et désirable

La finalité de cette démarche ne serait pas prioritairement de concurrencer Netflix ou Disney+ sur le terrain du streaming, mais bien de servir une stratégie de marketing visant à améliorer l'image de marque d'Android. Souvent perçu comme plus technique, parfois plus fragmenté ou moins "premium" que son principal concurrent iOS, l'écosystème de Google chercherait à gagner en "coolitude". L'idée serait d'utiliser ces futures productions audiovisuelles comme des vitrines pour les appareils Android (Pixel en tête), les services Google (Assistant, Maps, etc.) et les innovations en matière d'IA, en les intégrant de manière positive et inspirante dans des narrations engageantes. Rendre l'univers Android plus présent et attractif dans la culture populaire est l'un des défis pour rester cool.

Sur les traces d'Apple ? Une stratégie de contenu pour rivaliser

Cette stratégie n'est pas sans rappeler celle mise en œuvre avec succès par Apple. La firme de Cupertino a, depuis plusieurs années, investi massivement dans la production de contenu original avec Apple TV+, et n'hésite pas à mettre en scène ses produits (iPhone, Mac, iPad) dans ses séries et films, renforçant ainsi l'image de marque et l'attrait de son écosystème fermé. En se lançant à son tour dans la création de contenu original, Google semble donc vouloir jouer sur le même terrain pour tenter de façonner une perception plus positive et tendance de l'univers Android. Reste à voir si la qualité des productions sera au rendez-vous et si cette approche parviendra à modifier durablement l'image du système d'exploitation mobile le plus répandu au monde.