C'est le talon d'Achille de l'univers Android face à Apple : la fluidité entre les appareils. Alors que les utilisateurs d'iPhone et de Mac passent d'un écran à l'autre sans effort, le monde Android a toujours souffert de sa fragmentation.

Mais cette époque pourrait bientôt être révolue. Des indices concordants montrent que Google travaille activement sur sa propre version de Handoff, une fonctionnalité système baptisée "Task Continuity", destinée à faire de l'écosystème Android un ensemble enfin cohérent.

Comment se déroulera cette continuité dans les tâches ?

L'idée est d'une simplicité frappante pour l'utilisateur : entamer un e-mail sur son mobile dans les déplacements et le finaliser sur sa tablette une fois arrivé au travail, sans aucune intervention requise.

Sur le plan technique, cette fonctionnalité de Task Continuity s'appuie sur une communication permanente entre les dispositifs reliés au même compte. Le dispositif identifie l'application en cours d'utilisation sur l'appareil source et transmet une alerte à l'appareil destinataire à proximité (par le biais du Bluetooth et du Wi-Fi). Une icône s'affiche dans la barre des tâches, offrant la possibilité de poursuivre l'activité précisément à l'endroit où elle a été interrompue.

Pourquoi est-ce si complexe pour Android alors que c'est relativement simple pour Apple ?

La magie de la fonctionnalité Handoff d'Apple découle de son contrôle intégral de l'écosystème. L'entreprise développe le matériel et le logiciel (iOS, macOS), assurant ainsi une parfaite intégration. D'un autre côté, Android est un casse-tête complexe. Google est à l'origine du développement de ce système d'exploitation, cependant, de nombreux fabricants tels que Samsung et Xiaomi y incorporent leurs propres interfaces.

De plus, la plupart des ordinateurs fonctionnent sous Windows, un système concurrent. Les solutions actuelles, telles que Phone Link de Microsoft, sont des palliatifs qui opèrent généralement dans un seul sens (du smartphone vers l'ordinateur) et requièrent des applications externes, bien loin de l'intégration native et fluide proposée par Apple.

Quel est l'effet futur sur l'écosystème ?

Pour Google, le défi est immense : retenir les utilisateurs en leur proposant une expérience aussi lisse que celle de son concurrent. Pour atteindre cet objectif, la tactique paraît consister à fusionner Android et ChromeOS en un système d'exploitation unique pour PC, en prenant la maîtrise des deux extrémités de la chaîne.

Les premières indications de cette aspiration ont été observées dans le code d'Android 16, toutefois, les experts s'accordent à affirmer qu'une mise en œuvre totale et opérationnelle de la « Task Continuity » n'interviendra pas avant Android 17, prévue pour 2026. C'est uniquement sous cette condition que Google sera en mesure de proposer enfin une option sérieuse à l'écosystème clos mais extrêmement performant d'Apple.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que la fonction Handoff d'Apple ?

Handoff est une fonctionnalité de l'écosystème Apple qui permet de commencer une tâche sur un appareil (iPhone, iPad, Apple Watch) et de la poursuivre de manière transparente sur un autre appareil à proximité (comme un Mac). Cela fonctionne pour des applications comme Mail, Safari, Pages, ou des applications tierces compatibles.

Cette nouvelle fonction sera-t-elle compatible avec Windows ?

Dans un premier temps, il est très peu probable. L'objectif de Google est de créer une expérience intégrée au sein de son propre écosystème, qui inclurait les futurs PC tournant sous une version d'Android. Une compatibilité avec Windows nécessiterait une collaboration profonde avec Microsoft, ce qui rend l'intégration plus complexe que les solutions actuelles comme Phone Link.

Quand cette fonctionnalité sera-t-elle disponible pour le grand public ?

Bien que des éléments de code soient déjà présents dans les versions de développement d'Android 16, la fonctionnalité "Task Continuity" ne devrait être pleinement opérationnelle et largement déployée qu'avec la sortie d'Android 17, attendue pour la fin de l'année 2026.