Alors que Samsung a déjà équipé ses derniers modèles comme le Galaxy S25 FE de la nouvelle surcouche One UI 8 (sous Android 16), l'attente commence pour les possesseurs d'appareils plus anciens. Fidèle à sa réputation de bon élève des mises à jour logicielles, le géant coréen s'apprête à orchestrer un déploiement massif.

Une fuite, partagée par l'insider Alfatürk et relayée par plusieurs médias spécialisés, lève le voile sur un planning prévisionnel qui s'étend de septembre à novembre 2025.

Qui sera servi en premier et selon quel calendrier ?

Sans grande surprise, la stratégie de Samsung privilégie ses fleurons les plus récents. La vague de mises à jour débuterait dès le 18 septembre 2025 avec la série des Galaxy S25, suivie de très près par les Galaxy S24 une semaine plus tard. Le mois d'octobre s'annonce particulièrement chargé, avec le déploiement prévu pour les smartphones pliants (Fold et Flip), les anciennes générations de Galaxy S, une grande partie

de la gamme Galaxy A, ainsi que les nouvelles tablettes Tab S10. Les montres connectées et les derniers appareils seront servis entre fin octobre et début novembre.

Comment interpréter cette feuille de route ?

Il est crucial de considérer cette feuille de route comme une indication et non comme une promesse gravée dans le marbre. Les dates mentionnées concernent probablement un premier déploiement en Asie, avec une arrivée en Europe et sur les autres marchés quelques jours ou semaines plus tard.

De plus, des imprévus techniques ou la découverte de bugs de dernière minute peuvent toujours entraîner des décalages. Ce calendrier a surtout le mérite de confirmer l'ampleur de l'engagement de Samsung et de donner une excellente idée de l'ordre de priorité des différents appareils.

Quels sont les principaux appareils concernés ?

La liste qui a fuité est exhaustive et couvre la quasi-totalité du catalogue récent de Samsung. Voici un aperçu des principaux modèles et des dates prévisionnelles de déploiement de One UI 8 :

Série Galaxy S : Galaxy S25 Series : 18 septembre Galaxy S24 Series & S25 Edge : 25 septembre Galaxy S23 Series & S21 FE : 2 octobre

Série Galaxy Z : Galaxy Z Fold 6 & Z Flip 6 : 2 octobre Galaxy Z Fold 5 & Z Flip 5 : 13 octobre Galaxy Z Fold 4 & Z Flip 4 : 6 octobre

Série Galaxy Tab : Galaxy Tab S10 Series : 1er octobre Galaxy Tab S9 Series & S8 Series : 23 octobre

Série Galaxy A (sélection) : Galaxy A56 & A36 : 25 septembre Galaxy A55 & A54 : 6 et 13 octobre



De nombreux autres appareils, y compris les montres Galaxy Watch et les gammes M et XCover, sont également listés pour des mises à jour s'étalant principalement en octobre et novembre 2025.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ces dates sont-elles fiables à 100% ?

Non. Il s'agit d'une fuite et non d'un calendrier officiel communiqué par Samsung. Bien que crédible, il est susceptible d'être modifié. Considérez-le comme une estimation de la période de déploiement.

Mon appareil n'est pas dans la liste, sera-t-il mis à jour ?

Cette liste se concentre sur les appareils les plus populaires. Si votre appareil a moins de quatre ans (pour les modèles récents) ou a bénéficié de la promesse des sept ans de mises à jour, il devrait recevoir One UI 8. Il faudra attendre une communication officielle pour les modèles plus spécifiques.

La mise à jour se fera-t-elle automatiquement ?

Oui, lorsque la mise à jour sera disponible pour votre appareil et votre région, vous recevrez une notification vous invitant à la télécharger et à l'installer. Vous pouvez également vérifier manuellement sa disponibilité en allant dans "Paramètres" > "Mise à jour logicielle".