Lancée l'année dernière comme une exclusivité pour la gamme des smartphones Pixel 10 de Google, la compatibilité entre Quick Share sur Android et AirDrop d'Apple a marqué un tournant. Elle permet un partage de fichiers simple entre ces deux mondes et va connaître une démocratisation.

Une compatibilité AirDrop étendue cette année

Android Authority rapporte les propos d'Eric Kay, vice-président de l'ingénierie pour la plateforme Android, lors d'un voyage de presse à Taïwan dans les laboratoires Pixel.

Il confirme que l'interopérabilité AirDrop sera étendue bien au-delà des téléphones Pixel cette année. " L'année dernière, nous avons lancé l'interopérabilité AirDrop. En 2026, nous allons l'étendre à beaucoup plus d'appareils. "

" Maintenant que nous avons fait nos preuves, nous travaillons avec nos partenaires pour l'étendre au reste de l'écosystème, et vous devriez voir des annonces passionnantes arriver très bientôt. "

Comment cette expansion technique est-elle possible ?

L'implémentation de la compatibilité n'est pas un simple ajout logiciel réservé aux Pixel. Android Authority souligne que Google a transformé l'extension Quick Share en une APK complète disponible sur Google Play, la détachant ainsi des composants système exclusifs à un matériel spécifique.

Cette approche modulaire facilite le déploiement de nouvelles fonctionnalités sur l'ensemble de l'écosystème Android. Des partenaires comme Nothing et Qualcomm avaient déjà manifesté leur intérêt ou travaillent activement à l'intégration de la technologie.

Rappelons qu'à l'origine de la compatibilité se trouve la législation européenne Digital Markets Act (DMA). Elle a contraint Apple à lâcher du lest pour son protocole propriétaire, l'Apple Wireless Direct Link (AWDL), et à adopter le Wi-Fi Aware.