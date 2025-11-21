C'est une petite révolution pour les utilisateurs qui naviguent entre les deux mondes. Jusqu'à présent, le partage de photos ou de documents entre un Android et un iPhone nécessitait des applications tierces ou des services cloud.

Google met fin à cette frustration en s'attaquant à l'une des fonctionnalités les plus emblématiques et exclusives de l'écosystème Apple. Quick Share devient compatible avec AirDrop.

Un tour de force de Google sans l'aide d'Apple

En pratique, le propriétaire de l'appareil Apple doit rendre AirDrop visible pour tout le monde afin qu'un smartphone compatible puisse l'identifier. Un paramètre qui est limité à 10 minutes.

Un porte-parole de Google a indiqué à The Verge que le développement n'est pas le fruit d'une collaboration avec Apple. " Nous avons accompli cela grâce à notre propre implémentation. "

Pour garantir la sécurité, Google insiste sur le fait que la connexion est directe et peer-to-peer. " Vos données ne transitent jamais par un serveur ". Une affirmation validée par un audit de la société de sécurité NetSPI.

La véritable raison de cette ouverture

L'explication de cette soudaine compatibilité trouve ses racines dans la législation européenne Digital Markets Act (DMA). Elle a contraint Apple à lâcher du lest pour son protocole propriétaire, l'Apple Wireless Direct Link (AWDL), qui verrouillait sa technologie de partage.

Le groupe de Cupertino a ainsi dû adopter un standard ouvert et interopérable, le Wi-Fi Aware. Google, qui supporte ce standard sur Android depuis la version 8.0, a ainsi pu exploiter une nouvelle porte d'entrée pour briser une barrière de plus dans le jardin clos d'Apple.

D'abord pour les Pixel 10

Pour l'instant, la fonctionnalité est une exclusivité des Pixel 10. Il ne s'agit pas d'une fonctionnalité Android à proprement parler. Sans donner de calendrier précis, Google souligne son intention d'améliorer l'expérience et de l'étendre à d'autres appareils Android.

Du côté d'Apple, seuls les iPhone 12 et plus compatibles avec Wi-Fi Aware et mis à jour vers iOS 26 ou une version ultérieure peuvent en bénéficier.

À noter par ailleurs que le mode d'AirDop uniquement pour les contacts n'est pas encore de la partie.