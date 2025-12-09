Google met les bouchées doubles pour imposer sa vision de la réalité étendue. Dans une série d'annonces, le groupe de Mountain View détaille les prochaines étapes pour son système d'exploitation Android XR, confirmant à la fois des améliorations pour les casques existants et l'arrivée imminente de nouvelles catégories de produits, notamment des lunettes connectées avec IA Gemini.

Les nouveautés pour les casques Android XR

Le premier bénéficiaire de la mise à jour est le casque Samsung Galaxy XR qui est actuellement disponible aux États-Unis et en Corée du Sud. Google déploie de nouvelles fonctionnalités conçues pour mieux intégrer l'appareil dans le quotidien. Parmi elles, PC Connect permet de lier un PC Windows au casque pour afficher son bureau ou des applications en réalité mixte, offrant un espace de travail étendu.

Un mode voyage est également introduit, stabilisant l'affichage pour une utilisation en mouvement, comme dans un avion. En bêta, la fonction Likeness permet de créer un avatar numérique réaliste qui reproduit les expressions faciales en temps réel lors des appels vidéo, rendant les interactions " naturelles et personnelles ".

Les futures lunettes IA de Google

Tirant les leçons de l'échec des Google Glass, la société adopte une approche diversifiée. Google travaille avec des partenaires comme Samsung, Gentle Monster et Warby Parker pour concevoir des lunettes " stylées et légères " pouvant être portées confortablement toute la journée. Deux types de produits sont prévus.

Les premières seront des lunettes IA audio, sans écran, utilisant micros et haut-parleurs pour interagir avec l'assistant Gemini. Les secondes, des lunettes IA à affichage, intégreront un écran dans le verre pour projeter des informations discrètes comme des directions GPS ou des traductions.

Google indique que les premières lunettes de ce type seront disponibles dans le courant de l'année prochaine. La stratégie avec diverses déclinaisons de lunettes IA et des partenaires n'est pas sans rappeller celle de Meta.

Comment Google compte-t-il bâtir son écosystème XR ?

La stratégie de Google repose sur un écosystème ouvert, supportant une large gamme d'appareils. Outre les casques et lunettes IA, Android XR supportera des lunettes XR filaires comme le projet Aura de XREAL. Pour encourager la création, Google a lancé la Developer Preview 3 de son SDK Android XR.

Cette mise à jour ouvre officiellement le développement pour les lunettes IA et introduit de nouvelles bibliothèques telles que Jetpack Projected et Jetpack Compose Glimmer pour faciliter la création d'interfaces adaptées.

" C'est l'opportunité de mettre enfin en action ce que vous avez toujours voulu faire, car maintenant, vous avez la plateforme qui peut le rendre réel ", déclare Google en s'adressant aux développeurs. Cela comprend de nouvelles capacités de perception comme le suivi du visage et des yeux.