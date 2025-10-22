En collaboration étroite avec Google et Qualcomm, Samsung dévoile son nouveau casque de réalité mixte, le Galaxy XR. L'appareil, précédemment connu sous le nom de Project Moohan, est disponible aux États-Unis et en Corée du Sud. Le prix aux USA est de 1 799 dollars.

L'arrivée du Galaxy XR marque le lancement officiel de la plateforme Android XR conçue pour les casques et lunettes de réalité mixte, et en plaçant l'IA Gemini au cœur de l'expérience utilisateur.

Les caractéristiques techniques du Galaxy XR

Le Galaxy XR se positionne comme un appareil haut de gamme. Comme attendu, il est équipé de deux écrans micro-OLED 4K (un pour chaque œil) offrant une résolution de 3 552 x 3 840 pixels et un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 90 Hz (72 Hz par défaut).

L'appareil est équipé de la puce Snapdragon XR2+ Gen 2 et tire parti du NPU Qualcomm Hexagon pour les capacités d'IA, avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il est avec connectivité Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4.

Côté capteurs, le Galaxy XR intègre six caméras tournées vers l'extérieur pour le suivi des mouvements, quatre caméras pour le suivi oculaire (eye-tracking) et un capteur de profondeur. L'autonomie annoncée est de 2,5 heures en lecture vidéo (batterie séparée de 300 g), similaire à celle du Vision Pro.

La nouvelle plateforme Android XR

Le Galaxy XR est le premier appareil à fonctionner avec Android XR, un système d'exploitation co-développé par Google, Samsung et Qualcomm. Conçu pour " l'ère Gemini ", Android XR intègre l'IA au niveau du système.

Selon Google, Android XR " combine l'utilité de Gemini avec la conscience de votre environnement ". Les utilisateurs peuvent interagir naturellement avec l'IA par la voix, les gestes et le regard. Par exemple, en regardant une vidéo YouTube, il est possible de poser des questions sur un personnage à l'écran.

Samsung souligne que toutes les applications construites sur la plateforme Android fonctionnent d'emblée sur le Galaxy XR. L'écosystème s'appuie sur des standards ouverts comme OpenXR et WebXR pour attirer les développeurs.

En toute logique, le Galaxy XR propose des expériences optimisées sur Google Maps (cartes 3D immersives), YouTube et Google Photos, sachant que Gemini n'est donc jamais bien loin. Un mode Vision directe permet d'observer l'environnement à travers le casque et obtenir des informations sur un élément en dessinant un cercle autour.

Comment se positionne-t-il face à l'Apple Vision Pro ?

La comparaison avec l'Apple Vision Pro est inévitable et semble être l'argument marketing principal. Le prix est l'atout majeur. À 1 799 $, le Galaxy XR coûte presque la moitié des 3 499 $ demandés par Apple (3 699 € en France pour l'Apple Vision Pro avec puce M5).

L'expérience est comparable, même si le Galaxy XR n'est pas aussi puissant que le Vision Pro vanté pour l'informatique spatiale par Apple. Les matériaux utilisés sont en outre moins premium en apparence.

Cela étant, le Galaxy XR est plus léger que le Vision Pro, ce qui jouera aussi sur le confort avec une bonne répartition du poids (545 g avec le bandeau). Grâce à Android XR, la compatibilité du Galaxy XR avec des services populaires est un autre atout, de même que l'intégration IA quand le Vision Pro bataille avec Siri.

Pour le moment, Samsung ne pipe mot au sujet d'une sortie du Galaxy XR dans d'autres pays comme la France.