Google serait en discussions avancées pour un nouvel investissement majeur dans Anthropic, le rival d'OpenAI. Cette opération, qui pourrait valoriser l'entreprise à plus de 350 milliards de dollars, illustre une guerre stratégique entre les géants de la tech pour la suprématie dans le domaine de l'intelligence artificielle générative.

La course à la domination de l'intelligence artificielle s'intensifie, marquée par une polarisation croissante des acteurs. Au cœur de cette bataille se trouvent deux startups phares : OpenAI, créatrice de ChatGPT, et sa concurrente directe, Anthropic.

Les géants de la technologie ont clairement choisi leur camp, créant deux écosystèmes qui s'affrontent à coups de milliards de dollars.

Un investissement aux contours encore flous ?

Selon des informations concordantes rapportées notamment par Business Insider, Google a entamé des discussions préliminaires pour approfondir son engagement financier auprès d'Anthropic.

Cet apport de fonds pourrait potentiellement valoriser la startup à plus de 350 milliards de dollars. Le nouvel accord, toujours en cours de négociation et sujet à des modifications, pourrait prendre la forme d'un investissement stratégique, d'un prêt convertible ou d'un tour de table classique prévu pour le début de l'année prochaine.

Pour l'heure, le montant exact que Google pourrait injecter reste confidentiel. Sollicitées, les deux entreprises ont refusé de commenter.

La polarisation des géants de la tech s'accentue

Cet épisode illustre parfaitement la structuration du marché de l'IA autour de deux pôles majeurs. D'un côté, Microsoft et Nvidia ont investi des milliards dans OpenAI, lui assurant une puissance de feu considérable.

De l'autre, Anthropic bénéficie du soutien massif de Google et d'Amazon. Cette dynamique transforme la compétition technologique en une véritable guerre d'alliances entre les géants de la tech.

Fondée en 2021 par d'anciens cadres d'OpenAI, Anthropic est surtout connue pour sa famille de modèles de langage Claude, conçue comme une alternative directe à ChatGPT.

Des partenariats déjà bien ancrés

L'investissement potentiel de Google ne ferait que renforcer une collaboration déjà très étroite. En octobre dernier, les deux partenaires ont annoncé un accord colossal de cloud computing, donnant à Anthropic l'accès à près d'un million de puces Tensor Processing Units (TPU) de Google.

De son côté, Amazon n'est pas en reste, ayant déjà investi 14 milliards de dollars et mettant à disposition ses propres puces personnalisées, les Trainium2, pour entraîner les modèles d'Anthropic. Malgré cette multipolarité des soutiens, Anthropic a récemment réaffirmé qu'Amazon restait son "partenaire principal" pour l'entraînement de ses modèles.

Cette potentielle nouvelle injection de fonds ne ferait que cimenter un paysage de l'IA dominé par deux pôles majeurs. La question reste de savoir quelle alliance technologique parviendra à imposer son écosystème au reste du monde.