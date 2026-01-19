Aux États-Unis, Google a décidé de se tourner vers la cours d'appel contre la décision d'août 2024 d'un juge fédéral qui avait statué que l'entreprise maintenait un monopole illégal sur le marché de la recherche en ligne et de la publicité associée.

Comment Google justifie l'appel ?

Le groupe de Mountain View soutient que la décision de justice a ignoré la réalité que les gens utilisent Google parce qu'ils le veulent, et non parce qu'ils y sont contraints.

Dans un billet de blog, la vice-présidente des affaires réglementaires de Google affirme que le jugement n'a pas pris en compte " le rythme rapide de l'innovation et la concurrence intense " du secteur.

Google met également en avant les témoignages d'Apple et de Mozilla qui ont déclaré choisir son moteur de recherche par défaut pour leurs navigateurs, en raison de sa " plus haute qualité d'expérience de recherche ". L'entreprise estime que les remèdes proposés sont contre-productifs.

Quelles mesures correctives Google cherche-t-il à suspendre ?

Le juge fédéral avait ordonné à Google de partager certaines données brutes d'interaction de recherche avec des concurrents qualifiés, afin de les aider à entraîner leurs propres systèmes d'IA et de classement. Il avait aussi imposé des limites aux contrats d'exclusivité, comme celui passé avec Apple, qui empêchaient les rivaux de s'imposer.

Google demande spécifiquement la suspension de ces mesures, arguant qu'elles " risqueraient de porter atteinte à la vie privée des Américains et décourageraient les concurrents de développer leurs propres produits ".

Une crainte évoquée est que ces obligations n'étouffent " l'innovation qui maintient les États-Unis à la pointe de la technologie mondiale ".

La victoire relative ne suffit pas à Google

Le juge avait conclu que Google avait préservé son monopole de manière anticoncurrentielle grâce à des contrats d'exclusivité avec les fabricants de téléphones et les éditeurs de navigateurs.

Cependant, il n'avait pas accédé à la demande la plus radicale du ministère américain de la Justice : une vente forcée du navigateur Google Chrome.

Moins sévère que prévu, cette décision sur les remèdes avait été perçue comme une victoire relative pour Google. Avec l'appel, la série judiciaire pourrait se prolonger encore plusieurs années, potentiellement jusqu'à la Cour suprême.