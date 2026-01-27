Google a soumis un accord préliminaire de 68 millions de dollars pour mettre fin à une action en recours collectif aux États-Unis. Les plaignants accusaient l'entreprise d'avoir enregistré illégalement des communications confidentielles via son assistant vocal, Google Assistant, sans le consentement des utilisateurs.

Quelles étaient les accusations contre Google ?

Le litige se concentre sur les enregistrements effectués par erreur, lorsque Google Assistant s'activait sans que l'utilisateur ait prononcé les mots-clés " Ok Google " ou " Hey Google ". Selon la plainte, ces " enregistrements illégaux et intentionnels " capturaient des conversations privées et sensibles.

L'affaire avait été initialement révélée par un rapport d'un média allemand en 2019. Il expliquait que des sous-traitants humains analysaient les extraits audio, entendant parfois des informations personnelles.

Les plaignants soutenaient également que les informations tirées de ces enregistrements étaient transmises à des tiers à des fins de publicité ciblée, une accusation que Google a toujours niée.

Dans l'accord proposé, Google réfute toute allégation de méfait, affirmant vouloir simplement éviter les risques et les coûts d'un long procès.

Qui est éligible à une indemnisation ?

Si l'accord est approuvé par la justice américaine, le fonds de 68 millions de dollars sera réparti entre les utilisateurs éligibles. Sont concernées les personnes aux États-Unis dont le compte Google était associé à un appareil avec Google Assistant préinstallé depuis mai 2016.

Les montants d'indemnisation pourraient varier, allant de 18 à 56 dollars pour les propriétaires des appareils avec Google Assistant. Les personnes ayant simplement utilisé l'assistant, ou vécu dans un foyer où des conversations ont été enregistrées, pourraient recevoir entre 2 et 10 dollars.

Après l'accord à 95 millions de dollars d'Apple

En 2019, Google, Apple et Amazon ont tous été critiqués pour l'utilisation de sous-traitants humains afin d'analyser des enregistrements vocaux.

Apple a conclu un accord similaire à celui de Google en janvier 2025, pour un montant de 95 millions de dollars dans une affaire concernant son assistant Siri. Comme Google, Apple a nié avoir utilisé les enregistrements à des fins publicitaires.