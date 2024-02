Bing Chat a eu son moment Copilot chez Microsoft. Comme attendu, c'est désormais au tour de Bard de Google de changer d'identité et de devenir Gemini. Le chatbot de Google adopte ainsi une nouvelle marque qui fait directement écho à sa technologie d'IA.

Ce changement de nom s'avère plutôt pertinent, maintenant que le grand modèle de langage Gemini Pro est plus amplement déployé pour l'agent conversationnel. Il est notamment arrivé en France et remplace ainsi PaLM 2.

Google a toujours été assez brouillon dans la dénomination de ses produits. Gageons que cette fois-ci, la marque Gemini sera suffisamment fédératrice pour englober l'ensemble de ses produits et outils d'IA générative.

L'avenir s'assombrit pour Google Assistant

À l'occasion de ce changement d'identité, Google introduit une application Gemini sur Android qui facilitera les interactions (voix, soumettre une photo…). Le cas échéant, elle peut remplacer l'assistant vocal Google Assistant.

Google souligne qu'il s'agit d'une première étape importante vers un véritable assistant d'IA, conversationnel, multimodal et utile. Sur iOS, il n'y a pas d'application Gemini, mais l'accès à Gemini sera déployé directement dans l'application Google.

Autant dire que Google Assistant se retrouve en mauvaise posture. " De nombreuses fonctionnalités vocales de Google Assistant seront disponibles via l'application Gemini. " Un bémol est que Gemini sur Android et iOS se cantonne pour le moment à l'anglais et aux États-Unis.

Gemini Advanced avec Ultra 1.0

Cela avait également fuité, Google inaugure un abonnement Gemini Advanced. Il permet de bénéficier de la version Ultra la plus puissante à ce jour du modèle d'IA Gemini. Elle serait plus performante que GPT-4 d'OpenAI.

Actuellement seulement en anglais, Gemini Advanced entre dans le cadre d'un abonnement Google One AI Premium à 19,99 dollars par mois.