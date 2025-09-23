C'est une petite révolution pour la consommation de contenu sur mobile. Google est en train de déployer massivement sur Chrome pour Android une version surpuissante de sa fonction de lecture audio "Listen to this page".

Fini la voix robotique qui lit un texte sans âme ; le navigateur peut désormais transformer n'importe quel article en un mini-podcast dynamique et synthétique, grâce à une nouvelle intelligence artificielle.

Comment fonctionne cette lecture audio nouvelle génération ?

La fonction de base, "Listen to this page", accessible depuis le menu de Chrome, permet de se faire lire le contenu d'une page web. Elle offre déjà des contrôles avancés : choix de la voix, de la langue, ajustement de la vitesse de lecture de 0.5x à 4x, et lecture en arrière-plan même lorsque le téléphone est verrouillé.

C'est une alternative solide aux applications tierces et aux fonctions d'accessibilité natives, directement intégrée au navigateur.

En quoi le nouveau mode "podcast IA" change-t-il la donne ?

La véritable nouveauté est l'intégration des "Audio Overviews". En activant cette option, l'IA de Google ne se contente plus de lire le texte mot à mot. Elle l'analyse, en extrait les points clés et génère un résumé sous la forme d'une conversation entre deux intelligences artificielles distinctes.

Une voix joue le rôle de présentateur qui expose les idées principales, tandis qu'une seconde pose des questions pour clarifier ou approfondir certains points. L'expérience devient beaucoup plus vivante et digeste, transformant un long article en un bref échange dynamique.

D'où vient cette technologie et est-elle fiable ?

Cette approche conversationnelle n'est pas totalement nouvelle chez Google. Elle est directement inspirée de la technologie développée pour NotebookLM, l'assistant de recherche IA de la firme.

Son intégration dans Chrome vise à rendre cet outil puissant accessible au plus grand nombre. Si la technologie est impressionnante, il faut garder à l'esprit qu'un résumé, même généré par IA, peut omettre des nuances importantes. Pour des sujets complexes ou sensibles, le "podcast" est donc un excellent aperçu, mais ne remplace pas une lecture attentive du texte original.

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment activer cette fonctionnalité sur mon téléphone ?

Assurez-vous que votre application Chrome sur Android est à jour (version 140 ou plus récente). Sur une page contenant du texte, appuyez sur le menu aux trois points en haut à droite, puis sélectionnez "Écouter la page". Dans le lecteur qui apparaît, vous devriez voir une option ou un bouton pour basculer entre la lecture standard et le résumé "Audio Overview" par IA.

Cette fonction est-elle disponible sur iPhone ou sur ordinateur ?

Pour l'instant, la fonction "Listen to this page" et surtout son mode "Audio Overviews" sont officiellement déployés et disponibles uniquement sur la version stable de Google Chrome pour Android. Des versions de test ont été aperçues sur les versions pour ordinateur (Windows, Mac), mais aucune date de sortie officielle n'a été communiquée.

Quels sont les avantages par rapport à ce que propose la concurrence ?

Si des navigateurs comme Microsoft Edge ou Safari (via les fonctions d'iOS) proposent déjà de la lecture audio, l'innovation de Google réside dans son mode "Audio Overviews". Aucun autre navigateur grand public ne propose actuellement de transformer un article en un résumé conversationnel de type podcast, ce qui donne à Chrome une avance notable en matière d'expérience utilisateur audio.